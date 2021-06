“Ambulanza bloccata in via Trento, servirebbe una nuova regolamentazione dei parcheggi”

Montefiascone - È l'appello lanciato da un cittadino in merito alla situazione del traffico all’interno del centro storico

Montefiascone – “Ambulanza bloccata in via Trento, servirebbe una appropriata regolamentazione dei parcheggi”. È l’appello lanciato da un cittadino in merito alla situazione del traffico all’interno del centro storico di Montefiascone.

“Nei giorni scorsi – racconta il cittadino – una macchina parcheggiata all’altezza dell’ingresso del seminario ha bloccato un’ambulanza in emergenza in via Trento. La scena, alla quale ho assistito, rievocava le situazioni tipiche del teatro napoletano, quando gli abitanti, manifestando il loro bonario disappunto, si prodigano per cercare di rintracciare il proprietario dell’auto abitante in loco, nell’evidente disagio di doverlo importunare, per invitarlo a spostare l’auto”.

Montefiascone – L’incrocio tra via Trento e largo Barbarigo

Lo stesso cittadino, in relazione alla deliberazione numero 75 del 9 giugno del sub commissario De Cesare “direttive per regolamentazione traffico” con la quale si istituisce il senso unico in modo sperimentale per tre mesi in via Dante Alighieri e via Aldo Moro, evidenzia la necessità di un provvedimento anche per la sosta in via Trento.

Montefiascone – Via Trento

“I lodevoli intenti espressi nella deliberazione di giunta del commissario straordinario numero 75 del 9 giugno 2021 – aggiunge il cittadino – riportano all’attenzione la situazione della sosta selvaggia in via Trento che nella deliberazione stessa è stata ignorata. Lo stesso provvedimento si è limitato a considerare piazza Santa Margherita. Speriamo che anche i parcheggi di via Trento vengano al più presto esaminati soprattutto in funzione delle emergenze con il passaggio dei mezzi come ambulanze, camion dei vigili del fuoco e altri mezzi di soccorso. Purtroppo, le iniziative ispirate dal buon senso volte al bene comune sono spesso impopolari”.

24 giugno, 2021