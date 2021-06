“Ampliamento discarica, valuteremo se appellarci al consiglio di stato”

Viterbo - Il sindaco Arena dopo la sentenza del Tar che ha bocciato il ricorso contro l'ampliamento a Monterazzano non pare intenzionato a fermarsi

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Valuteremo se appellarci al consiglio di stato”. Rifiuti, il Tar boccia il ricorso dell’amministrazione comunale contro l’ampliamento per 275mila metri cubi alla discarica di Monterazzano, ma il sindaco Giovanni Arena pare intenzionato a non arrendersi.

“Andrà letta con attenzione la sentenza – spiega Arena – se esiste un appiglio, ci appelleremo. Dobbiamo capire bene le motivazioni, i giudici hanno chiesto una relazione tecnica, ma a prima vista non sembra essere stata presa in considerazione, presto per dirlo comunque”.

Il sito è al centro dell’attenzione da tempo, perché oltre ai rifiuti di Viterbo e Rieti, accoglie pure quelli di Roma, in emergenza ed è l’unica discarica attualmente in funzione nel Lazio.

Palazzo dei Priori nel 2019 si è appellata al via libera dato dalla regione per l’innalzamento dell’invaso. “Abbiamo impugnato il provvedimento partendo dai valori di fondo nel terreno – ricorda Arena – ferro, arsenico e altre sostanze, chiedendo d’approfondire le ragioni della loro presenza.

Lo studio effettuato non ci convinceva. La relazione tecnica richiestaci, bisognerà leggere le motivazioni per capire com’è stata presa in considerazione”.

Il comune ha detto no ad ampliamenti: “Ma la discarica è sottoposta ad autorizzazioni provinciali, noi come comune che la ospitiamo abbiamo fatto la nostra parte”.

Da mesi, proprio per i camion che hanno ripreso a circolare dalla capitale, si discute di quanto sia la durata residua della discarica.

Mesi, già esaurita o anni, come valutazioni della stessa società che la gestisce. Anche su questo punto, il primo cittadino vuole comprendere meglio lo stato dell’arte.

Mentre per Giulio Marini, capogruppo Forza Italia in comune, la sentenza del Tar ha un significato preciso: “Vuol dire che il presidente della regione Zingaretti ha fallito – spiega Marini – se è necessario l’innalzamento delle sponde. Se dovesse chiudere Viterbo, tutto il Lazio andrebbe in crisi”.

29 giugno, 2021