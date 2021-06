Ancora nessuna traccia del piccolo Nicola, le ricerche andate avanti per tutta la notte

Mugello - Il bambino di 21 mesi è scomparso nel nulla nella notte tra lunedì e martedì - VIDEO

Mugello – Ancora nessuna traccia del piccolo Nicola Tanturli, il bambino di 21 mesi scomparso nel nulla dalla sua casa nell’Alto Mugello nella notte tra lunedì e martedì.

Mugello – Bimbo di 2 anni scomparso – Nel riquadro: Nicola Tanturli

Le ricerche, che vedono in campo oltre 200 uomini, sono proseguite tutta la notte e andranno avanti per l’intera giornata. Già da stamani sono in previsione nuove operazioni, coi cani molecolari, coi cani da soccorso e coi volontari. Il territorio è impervio e la vegetazione è molto fitta. Il piccolo abita assieme ai genitori e al fratellino di 4 anni, in un casolare circondato dai boschi in località Molino di Campanara, nel comune di Palazzuolo sul Senio, nella valle del Mugello, in provincia di Firenze.

E a dare l’allarme, martedì mattina, sono stati proprio i suoi genitori. Secondo quanto ricostruito, lo avrebbero messo a letto e poi non lo avrebbero più trovato. Al momento l’ipotesi più probabile è che il bambino di 21 mesi si sia allontanato autonomamente durante la notte. La zona dove sorge il casolare è isolata, raggiungibile solo attraverso una strada sterrata ed è circondata da boschi.

🔴 #Firenze, bimbo disperso a #Palazzuolo: conclusa senza esito la perlustrazione dei sommozzatori dei #vigilidelfuoco nel bacino nei pressi dell’abitazione. Proseguirà per tutta la notte la ricerca con cinofili, droni a infrarossi e squadre [#22giugno 20:15] https://t.co/LAXUyxLpso pic.twitter.com/qWnaTQ40iF — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 22, 2021

Dopo la denuncia di scomparsa dei genitori, la prefettura ha subito attivato il piano di ricerca, setacciando le zone limitrofe con numerosi uomini e cani. In cielo droni ed elicotteri per sorvolare le foreste dell’Appennino. I cani molecolari impegnati nelle ricerche vengono ‘guidati’ dai vestiti del piccolo, che i genitori hanno consegnato alle unità cinofile.

Anche un piccolo laghetto per l’irrigazione agricola nelle vicinanze del casolare è stato scandagliato dai vigili del fuoco sommozzatori, “ma – come spiega il sindaco di Palazzuolo sul Senio, Gian Piero Philip Moschetti – questa operazione è terminata e il bambino non è lì”.

23 giugno, 2021