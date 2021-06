Arriva il viceministro Morelli e annuncia l’arrivo di oltre 37 milioni di euro

Viterbo - Qualità dell'abitare - L'esponente Lega responsabile alle Infrastrutture: "Iter positivo" - Il sindaco Arena: "Al 99,9% arriverà il più grosso finanziamento mai ottenuto dal comune"

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Arriva il viceministro Morelli (Lega) e porta a Viterbo oltre 37 milioni di euro legati al programma Qualità dell’abitare.

In realtà, l’esponente della Lega non li ha proprio portati, anzi, mancano ancora alcuni passaggi, tuttavia le notizie sono più che buone e come sottolineato, con un buon margine: 99,9%.

Gli interventi proposti dal comune capoluogo sono arrivati a fine corsa e per usare la metafora dello stesso Morelli: “Sono sui binari positivi che portano alla stazione di Viterbo”. Salvo poi, però precisare che tornerà nel capoluogo quando ci sarà l’ufficialità che ancora oggi non può dare. La graduatoria deve essere ancora stilata.

Alessandro Morelli

Si tratta, fatto salvo quello 0,1% di una bella boccata d’ossigeno per la città e un riconoscimento al settore Urbanistica, uffici e assessore Claudio Ubertini, per il lavoro portato avanti. La notizia arriva nella nuova sede di Unindustria, dove Morelli, con il senatore Umberto Fusco ha incontrato imprenditori e associazioni di categoria. Presenti anche esponenti leghisti viterbesi.

“Il viceministro – spiega il sindaco Giovanni Arena – ci ha confermato il buon esito della progettazione, che ha portato il settore Urbanistica e l’assessore Ubertini a uno sforzo eccezionale, arrivando a lavorare anche fino a mezzanotte”.

Una vera e propria corsa contro il tempo. “Il ministero – ricorda Arena – ha richiesto un soccorso istruttorio, abbiamo risposto oggi e domani delibereremo il cofinanziamento da parte del comune di Viterbo. Non c’è l’ufficialità, ma al 99,9%, una volta deliberato, saranno finanziati i due progetti per intervenire in zone dimenticate di Viterbo, ma anche a Santa Barbara, Pilastro, con la partecipazione di privati e dell’Ater”.

Alessandro Morelli e Umberto Fusco

Oltre 37 milioni di euro sono una discreta somma. “I tempi saranno stringenti e gli interventi dovranno partire entro il 2022. Un traguardo importantissimo, il più grosso finanziamento che il comune di Viterbo abbia mai ottenuto”.

Tanti da cominciare subito a festeggiare, seppure il viceministro Morelli invita ad attendere ancora qualche giorno. Ma il famoso treno ormai è partito.

Claudio Ubertini

“Il ministero ha vagliato positivamente il lavoro del comune. Con l’aggiunta della relazione, la delibera votata dal comune, il ministero potrà valutare tutta la graduatoria nazionale – osserva il viceministro Morelli – occorrerà ancora qualche giorno prima che esca, ma l’iter è positivo, tanto che appunto il ministero ha chiesto questa aggiunta di relazione relazione al comune per chiudere in modo positivo il tutto. Io al momento opportuno verrò a dirvi dei 37 milioni e 400mila euro quando ci sarà una graduatoria ufficiale. Però il percorso è su binari assolutamente positivi”.

Giuseppe Ferlicca

30 giugno, 2021