“I bambini sono morti tra le braccia del padre, i soccorsi sono arrivati tardi…”

Sparatoria ad Ardea - Stella Di Gennaro, nonna di Daniel e David Fusinato: "Quando mio figlio è arrivato erano ancora vivi" - VIDEO

Ardea – “Quando mio figlio è arrivato erano ancora vivi, sono morti tra le sue braccia. I soccorsi sono arrivati troppo tardi, ci hanno messo mezz’ora”. A parlare ai microfoni del Tg2 è Stella Di Gennaro, la nonna di David e Daniel Fusinato, i due fratellini uccisi ad Ardea ieri mattina mentre giocavano con le biciclette poco prima di pranzo.

Ad ucciderli un uomo di 34 anni, Andrea Pignani, ingegnere informatico disoccupato che in passato sarebbe stato sottoposto a Tso (Trattamento sanitario obbligatorio) per aver minacciato la madre con un coltello. Pignani, stando alle testimonianze, avrebbe preso la mira e fatto fuoco contro i due bambini colpendoli a morte.

Pignani ha subito dopo ucciso anche Salvatore Ranieri, 84 anni, che stava passando in biciletta e avrebbe tentato di soccorrere David e Daniel.

“I bambini erano a terra sul petto, addosso, e gli facevano il massaggio cardiaco – ha dichiarato all’Ansa Francesco Rizzo, 31 anni, che da 5 anni abita nel comprensorio di Colle Romito ad Ardea dove è avvenuta la sparatoria -. Il padre (Domenico Fusinato) si disperava, diceva che non avevano battiti”.

Dopo la sparatoria Pignani si è dato alla fuga, per poi barricarsi in un appartamento per più di tre ore. La casa è stata immediatamente circondata dalle forze dell’ordine, allertate da varie segnalazioni al numero di emergenza 112. Una volta arrivati sul posto, un carabiniere ha anche cercato di mettersi in contatto con il 34enne tramite il cellulare, che però non ha risposto.

Intorno alle 15,45 i militari hanno fatto infine irruzione nella villetta e hanno trovato l’uomo morto nella camera da letto.

14 giugno, 2021