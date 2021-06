“Borgo della cultura, volano di sviluppo economico e rinascita”

Viterbo - Il presidente della Provincia Pietro Nocchi soddisfatto per la nascita del polo culturale nel complesso dell’antico Ospedale grande degli infermi

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Si inaugura oggi il nuovo progetto “Borgo della cultura”, volto alla valorizzazione del complesso dell’antico Ospedale grande degli infermi di Viterbo che versa oggi in uno stato di abbandono e degrado.

Pietro Nocchi

Il progetto prevede la nascita di un polo culturale e di un centro di eccellenza al servizio dei cittadini, oltre che a sede dell’Archivio di Stato di Viterbo e della locale Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale.

Questo progetto di rilevanza nazionale è stato possibile soltanto grazie all’azione congiunta e sinergica tra il ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, la Regione Lazio e l’Asl di Viterbo. Un altro esempio di risultati virtuosi raggiunti attraverso il dialogo tra le istituzioni.

Un importante risultato per il nostro territorio che potrà tornare a godere di una struttura prestigiosa e che dimostra ancora una volta come la cultura possa essere volano di sviluppo economico e rinascita.

Ci tengo a ringraziare il ministro Dario Franceschini, il direttore generale della Asl di Viterbo Daniela Donetti e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Voglio ringraziare in particolar modo il consigliere regionale Enrico Panunzi: in un momento in cui responsabilità e concretezza vengono spesso messe in secondo piano in favore di populismo e del non fare, lui le incarna invece nella loro pienezza per il bene del nostro territorio.

Pietro Nocchi

Presidente della Provincia di Viterbo

Condividi la notizia:











1 giugno, 2021