Cade a terra con la moto, centauro trasportato in ospedale

Viterbo - L'incidente sul raccordo Almirante - Sul posto gli agenti della polizia locale e il 118

Incidente sul raccordo Giorgio Almirante

L’incidente è avvenuto questa mattina sul raccordo Giorgio Almirante all’altezza dell’intersezione con via Palmanova.

Il motociclo, per causa in corso di accertamento, è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale sanitario del 118. Il centauro è stato trasferito in ospedale per degli accertamenti.

Il traffico sul tratto di strada ha subito dei rallentamenti.

26 giugno, 2021