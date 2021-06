Cadono calcinacci dall’antica torre di piazza del Gesù

Viterbo - Intervento di vigili del fuoco e polizia locale

Viterbo – Cadono calcinacci dalla torre del Borgognone in piazza del Gesù.

Intervento dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia locale di Viterbo in piazza del Gesù, nel centro storico del capoluogo.

Stamattina dei calcinacci sarebbero caduti dall’antica torre del Borgognone, finendo sul lastricato della piazza. Fortunatamente non si registrano gravi conseguenza, sia per le cose che per le persone.

I vigili del fuoco si sono occupati della verifica strutturale della torre e durante l’intervento è stato interdetto il passaggio al pubblico nella zona.

28 giugno, 2021