Camion si ribalta e prende fuoco, autista morto carbonizzato

Civitavecchia - Incidente sull'A12 - L'autostrada è paralizzata

Civitavecchia – Tragedia sull’A12. Camion si ribalta e prende fuoco, l’autista è morto carbonizzato. Ripercussioni per il traffico, l’autostrada è paralizzata.

Tragedia in mattinata sull’autostrada A12. Per cause ancora d’accertare, un autotreno che trasportava legname avrebbe urtato il guardrail per poi ribaltarsi e incendiarsi. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 al chilometro 63, 700, in direzione Roma.

Per il camionista non c’è stato nulla da fare: è morto carbonizzato. I vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti con due automezzi: il gruppo da taglio ha estratto il corpo dell’uomo dalla cabina del mezzo. Nessun altro automezzo è stato coinvolto.

Sul posto anche il capoturno provinciale e il funzionario di guardia dei vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale, personale sanitario e di società autostrade.

Per i rilievi, la bonifica e la messa in sicurezza dell’area sono state chiuse al traffico entrambe le carreggiate dell’A12. L’autostrada è paralizzata.

La nota del comune di Civitavecchia

“Situazione difficile oggi in città a causa dell’incidente avvenuto sulla autostrada Azzurra. Il sinistro stradale ha causato l’interruzione del traffico in direzione nord, tra gli svincoli di Civitavecchia Nord e Civitavecchia Porto.

Il traffico viene pertanto deviato in direzione della città, con ripercussioni sulla circolazione lungo tutto l’asse stradale di via Terme di Traiano, della Mediana e delle zone limitrofe.

La polizia locale, coordinata dal comandante Ivano Berti, ha dislocato alcune pattuglie nei settori nevralgici della città per coadiuvare gli utenti della strada.

Il sindaco Ernesto Tedesco è costantemente informato della situazione”.

18 giugno, 2021