Chiricozzi: “Moronese ha preso a cuore i problemi del nostro territorio”

Ronciglione - I ringraziamenti da parte delle associazioni ambientaliste locali

Condividi la notizia:











Raimondo Chiricozzi

Ronciglione – Riceviamo e pubblichiamo – Desidero ringraziare la senatrice Vilma Moronese, presidente della commissione Ambiente del Senato della Repubblica per aver preso a cuore i problemi del nostro territorio e per il suo interessamento fattivo.

Lo faccio interpretando la volontà degli iscritti al comitato acqua potabile, delle associazioni Aduc, Aics comitato provinciale Viterbo, Aics ambiente nazionale, coordinamento nazionale bonifica armi chimiche ed in quanto aderente al coordinamento acqua pubblica Non ce la beviamo, e in generale dei cittadini sensibili che vorrebbero veder risolti i gravi problemi del nostro territorio. Grazie.

Raimondo Chiricozzi

Condividi la notizia:











22 giugno, 2021