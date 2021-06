“Il comune dice no all’esposizione della bandiera arcobaleno”

Viterbo - Il consigliere Massimo Erbetti (M5s) "L'ho richiesto il 13 giugno ma solo ieri il no secco del sindaco Arena"

Massimo Erbetti

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Con sommo rammarico apprendo che l’amministrazione comunale di Viterbo dice no all’esposizione della bandiera arcobaleno il 26 giugno.

La mia era una richiesta semplice: “Esporre dalla finestra del comune su piazza del Plebiscito il 26 giugno, in occasione del mese del Pride, la bandiera arcobaleno a 6 colori, simbolo di vicinanza alle lotte antirazziste”.

Ho protocollato la richiesta il 13 giugno scorso, ma solo ieri il no secco del sindaco Arena, quali siano i motivi al momento non ci è dato di sapere, sembrerebbe, il condizionale è d’obbligo, che ci sia stata una nota prefettizia, in cui tale possibilità non fosse contemplata.

Trovo strano che si possa negare un gesto simbolico di sostegno e vicinanza della città alla comunità Lgbtiq+.

Anche perché in tutta Europa si programmano manifestazioni di questo genere vengono, ad esempio palazzo Marino, la sede del comune di Milano, si è accesa con i colori dell’arcobaleno in occasione del Milano Pride. Per la prima volta l’illuminazione sarà lunga quattro notti, da ieri, mercoledì 23 giugno, a sabato 26 giugno: dal tramonto fino all’alba la facciata della sede istituzionale del comune, in piazza della Scala, si tingerà dei sei colori della bandiera arcobaleno, come segno di vicinanza e sostegno dell’amministrazione alla comunità Lgbtiq+ milanese.

La fermata metro Colosseo di Roma si tinge di arcobaleno. In occasione del “Pride month”, il mese dell’orgoglio, la stazione metro della linea B della Capitale ha deciso di omaggiare la comunità Lgbtiq+ capitolina.

La Federcalcio tedesca, già dalla seconda partita del girone di Euro2020 disputata dalla Germania nella scorsa settimana, aveva reso noto che l’Uefa ha dato il suo consenso perché il portiere della nazionale, Manuel Neuer, indossasse la fascia di capitano con i colori dell’arcobaleno.

La Uefa decide di colorare il logo con colori arcobaleno.

Il mondo del calcio sembra avere a cuore la questione infatti la Juventus, ha voluto esprimere la propria vicinanza alla comunità Lgbt trasformando il logo societario con i colori dell’arcobaleno accompagnato dal messaggio “Tutti amano il calcio”. Poco prima anche il Barcellona aveva preso posizione sulla questione.

Anche i comuni di Siracusa, Floridia e Priolo aderiscono alla Giornata con bandiere arcobaleno esposte in municipio. A Priolo sventolerà anche il nome di Arcigay, in occasione della “Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia la bifobia e la transfobia” che si celebra in tutto il mondo.

Aggiungo che anche l’ambasciata degli Stati Uniti a Città del Vaticano per celebrare l’inizio del Pride month, ha esposto una grande bandiera arcobaleno sulla facciata del loro edificio.

Da ricordare inoltre che lo scorso lunedì 17 maggio, nella Giornata internazionale contro l’Omofobia, la Bifobia e la Transfobia, la Toscana si è colorata di tutte le sfumature dell’arcobaleno per dire no alle discriminazioni. Tante le iniziative svolte in più comuni della regione. In molti luoghi tra parchi, centri e vie cittadine, una panchina arcobaleno ricorderà ogni giorno l’importanza della sensibilizzazione e l’impegno a condannare ogni forma di violenza per motivi di genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

Anche il simbolo dell’Europa si colorerà arcobaleno, infatti Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha accettato la richiesta di un’eurodeputata tedesca dei Verdi, Terry Reintke, di illuminare il palazzo del Parlamento europeo con i colori dell’arcobaleno.

Viterbo no, in questa città non c’è la volontà di manifestare solidarietà e vicinanza. Forse il Sindaco Arena dovrebbe delle spiegazioni, di sicuro non a me che mi sono solo fatto portavoce di questa iniziativa, ma ai cittadini tutti.

Consigliere comunale M5s

25 giugno, 2021