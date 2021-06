Debutta Alessandrini, mistero Perlorca, resta senza gruppo

Viterbo - In consiglio comunale il nuovo assessore al Bilancio - L'ex consigliera Lega non può passare al misto e rimane fra color che sono sospesi

Viterbo – Alessandro Alessandrini debutta in consiglio comunale. L’assessore al Bilancio scelto dalla Lega per prendere il posto dello sfiduciato Enrico Maria Contardo è sui banchi della giunta nella seduta di oggi dedicata alle interrogazioni.

“Mi emoziona molto parlare in un’aula così importante – ha detto Alessandrini – mi impegnerò al massimo per svolgere questo ruolo nel miglior modo possibile”.

Nel frattempo, mistero sulla collocazione tra i gruppi di Ombretta Perlorca. La consigliera ha lasciato la Lega, ma non potrà entrare nel gruppo misto, visto che non c’è il numero minimo di esponenti per costituirlo. Si vedrà.

Nel frattempo ha fatto sapere di restare nel perimetro della maggioranza, seppure voterà i vari provvedimenti valutando di volta in volta.

Intanto al nuovo assessore Alessandrini arrivano gli auguri di buon lavoro da Chiara Frontini (Viterbo 2020), nonostante i dubbi già espressi, mentre per il capogruppo della Lega Andrea Micci, per quello che ha già visto nei pochi giorni dalla nomina, vede un buon inizio.

Saluta Alessandrini anche il capogruppo Pd Alvaro Ricci, che reputa tra tutte le deleghe, quella al Bilancio, la più politica di tutte: “Scelte politiche finora se ne sono viste poche e comunque, certamente sarà difficile fare peggio. Qualsiasi cosa farà, riceverà i complimenti dal prefetto, magari”.

Da Massimo Erbetti (M5s) l’augurio è che si cambi strada: “Perché quella seguita fino a oggi ci porta in un precipizio”. Fa pensare, invece, secondo Giacomo Barelli (Forza civica) che il maggior partito di maggioranza non sia stato in grado di trovare un assessore interno o esterno sul territorio”.

Sergio Insogna (Fondazione ritiene doveroso salutare Contardo: “Per il suo impegno, lo ringrazio e saluto”.

Alessandrini va a occuparsi di Bilancio, Società partecipate e Programmazione. Mentre il ruolo di vicesindaco passa a Claudio Ubertini (Lega), con la delega anche al Termalismo, mentre il Verde pubblico si aggiunge a quella già in possesso di Ludovica Salcini.

Essendo Alessandrini un componente esterno, non ci sono cambiamenti con nuovi ingressi tra i banchi del consiglio comunale.

3 giugno, 2021