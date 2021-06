Dei rifiuti manco la puzza, salta l’approvazione delle linee guida

Viterbo - Comune - Necessarie per bandire la gara per la nettezza urbana - Barelli (Forza civica) chiede di discuterne, la maggioranza prima prova a rinviare poi sono state solo presentate

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – La maggioranza batte in ritirata, salta l’approvazione delle linee guida per il nuovo appalto dei rifiuti. Quelle che tanto hanno fatto discutere in terza commissione, in particolare sull’eliminazione de 20% delle isole di prossimità, chiesta da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, ma avversata da Fondazione e rimandata di fatto al prossimo anno dai sindaco Giovanni Arena.

Nulla di fatto. Se ne doveva parlare, il punto è stato messo all’ordine del giorno, ma la seduta è partita con le interrogazioni, terminate le quali, dei rifiuti manco la puzza. E sono le 18 passate.

Cosi, prende la parola Giacomo Barelli: “Chiedo che sia anticipato il punto sulle linee guida – spiega Barelli (Forza civica) – perché l’argomento è urgente, necessario e importante.

Il 30 agosto scade l’appalto ponte. Si deve discutere, dopo anche la commissione definita tragicomica dell’altro giorno”.

La capigruppo, però, nel pomeriggio aveva ha di non anticipare il punto, che è 27esimo nella lista d’attesa fra quelli da trattare. Lo ha spiegato il presidente del consiglio Stefano Evangelista, per avere più tempo e così valutare la delibera, capire bene le implicazioni economiche d’eventuali emendamenti.

Dare più tempo agli uffici, un rinvio di qualche giorno, per Gianmaria Santucci (Fondazione): “Non c’è niente dietro. Sono io che ho chiesto questo tempo ulteriore e non c’è nulla di politico dietro, discrasie”.

Ma la delibera può essere discussa, anche secondo Chiara Frontini (Viterbo 2020). E Alvaro Ricci torna su un tema a lui caro, il tempo passato: “Oggi arriviamo qui – osserva il capogruppo Pd – e ci si viene a dire che la delibera non è pronta. Dopo tre anni”.

Ma Santucci replica: “Mai detto che la delibera non fosse pronta, ma abbiamo chiesto di verificare l’impatto finanziario sulla tariffa anche per eventuali emendamenti. Questa richiesta è tirata fuori strumentalmente, non mi pare un bel servizio ai cittadini”.

Stefano Caporossi (Lega) per far uscire il centrodestra dall’imbarazzo propone di sospendere la seduta. Cinque minuti che diventano i canonici tre quarti d’ora abbondanti.

Si ritorna, la richiesta di Barelli è accolta senza nemmeno votare. Si parte. Il sindaco Giovanni Arena presenta le linee guida. Con un tempismo perfetto la lettura finisce alle 20, orario canonico di chiusura seduta.

Realisticamente, un documento così importante non può essere discusso mentre l’acqua sta per bollire. La pasta rischia di scuocersi. Tutto sospeso, si riprende martedì.

Giuseppe Ferlicca

11 giugno, 2021