Rifiuti - Il Corriere della Sera torna sull'emergenza a Roma e prevede durata breve per il sito dove continua a conferire la capitale

Viterbo – (g.f.) – “Discarica a Viterbo esaurita entro dicembre”. Si torna a parlare di rifiuti, con l’emergenza in cui si trova Roma e i camion che da Roma hanno ripreso a scaricare nell’impianto del capoluogo, non avendo altre disponibilità. Almeno fino al 30 giugno. Ma il Corriere della Sera, analizzando la difficile situazione nella capitale, fa anche il punto degli invasi regionali.

Per il quotidiano è questione di mesi. “La disponibilità degli invasi regionali ha il respiro corto – si legge nell’articolo uscito il 24 giugno – quello di Civitavecchia si esaurisce tra un mese e quello di Viterbo entro dicembre”.

A Roma, come segnala il Corriere, i cassonetti sono stracolmi in più parti della città: “Da Ama – spiegano dal Corriere – trapela che un impianto si è rotto e un altro è in fase di sospensione”. E secondo il quotidiano a essersi rotto sarebbe: “Un trituratore all’impianto Tmb di Ecologia Viterbo”.

Vista dalla Tuscia, l’emergenza rifiuti romana preoccupa per le ripercussioni alla discarica e relativo esaurimento. Solo lo scorso aprile, nella seduta straordinaria di consiglio comunale, il sindaco Giovanni Arena aveva ipotizzato una vita non troppo lunga. Anni e non mesi. Senza, però, tenere conto dei conferimenti capitolini.

“La discarica ha una durata di 6-7 anni”. Previsione ottimistica.

“A 80mila tonnellate l’anno – aveva spiegato Eugenio Monaco, dirigente comunale settore Ambiente – la capacità residua è di 600mila tonnellate. Significa una durata pari a 6/7 anni. Previsione ottimistica, perché se si aggiungono conferimenti per le varie emergenze, la durata si riduce”.

Con Giulio Marini, capogruppo Forza Italia, che a conti fatti, su Monterazzano aveva ipotizzato: “Durerà ancora poco, poi i maggiori costi di trasporto per i rifiuti da portare altrove li dovranno subire i viterbesi e la colpa sarà di chi ha invaso la discarica”.

25 giugno, 2021