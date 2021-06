“Evidenziata l’azione della Regione per contrastare gli effetti della pandemia”

Cronaca - L'assessore Orneli sul rapporto annuale di Banca d'Italia sull'economia del Lazio

Roma – “La fotografia della situazione della nostra Regione che ci consegna il Rapporto annuale di Banca d’Italia sull’economia del Lazio, presentato oggi, è quella di un territorio che è stato sottoposto a un fortissimo stress da un punto di vista sia economico sia sociale a causa del Covid-19 – ha dichiarato l’assessore assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli – l’impatto delle conseguenze della pandemia ha colpito con maggior forza le aziende del commercio, della somministrazione e del settore ricettivo ma è stato profondo e diffuso in tutti i comparti.”

Paolo Orneli

“Uno stato di cose – ha aggiunto – che ci ha spinto, come Regione Lazio, a fare il tutto il possibile per tentare di alleviare al massimo le difficoltà degli operatori economici e dei lavoratori; un’azione straordinaria che viene evidenziata anche dal documento di Banca d’Italia che parla di diversi provvedimenti, per centinaia di milioni, a favore di imprese, famiglie, lavoratori e disoccupati che si sono aggiunti a quelli del Governo nazionale, con trasferimenti e contributi a famiglie e imprese cresciuti più del doppio rispetto al resto del Paese, grazie anche all’importante rimodulazione dei Programmi Operativi Regionali.

Abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere per limitare l’impatto della pandemia nel momento più duro – ha concluso Orneli – e continueremo con determinazione la nostra azione per accompagnare adesso la ripartenza e la ripresa delle attività per cercare di lasciarci il più velocemente possibile dietro le spalle questo periodo di grande difficoltà.

Regione Lazio

18 giugno, 2021