Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Mancano poche ore e il pilota vetrallese Francesco Puocci è pronto per partire per l’Albania rally, con il suo prototipo Ktm 690 rally.

L’Albania non è certo un terreno sconosciuto al pilota che, negli anni scorsi, ha visto questo terreno come destinazione di alcuni suoi allenamenti, ma questo evento è ben altro di un semplice allenamento.

Si parte oggi, 4 giugno, fino al 12 e si percorreranno ben 1705 km con inizio da Vlora e termine Tirana. La sfida è quella di affrontare questi insidiosi terreni che caratterizzano tutto il territorio albanese da Gjirokastra a Puka.

Non ci resta che incrociare le dita e tifare per il nostro pilota, un gigante che ben rappresenterà l’Italia anche in Albania, siamo certi di brindare un bel posto sul podio al suo rientro.

4 giugno, 2021