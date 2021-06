“Hub per l’alta velocità necessario ma non alla pensilina”

Viterbo - Comune - L'assessora Allegrini (Lavori pubblici) risponde alla proposta lanciata da Ricci (Pd) ma individua un'altra struttura da adibire, a valle Faul

Viterbo – “Stazione” dedicata ai viaggiatori dell’alta velocità alla pensilina. Alla proposta del consigliere Pd Alvaro Ricci risponde l’assessora ai Lavori pubblici Laura Allegrini.

Idea da realizzare, ma in un altro luogo.

“Come ho avuto già modo d’illustrare durante un incontro tenutosi in Confindustria Viterbo-Rieti lunedì scorso – spiega Allegrini – con il Freccia Rossa che si ferma a Orte, è sicuramente necessario realizzare un hub adeguato nella nostra città.

Una struttura dedicata ai viaggiatori dell’alta velocità, che però, a mio parere, non può trovare collocazione presso la pensilina di piazza Martiri d’Ungheria, come proposto dal consigliere Ricci.

Le mie perplessità nascono dal fatto che, la pensilina, oltre ad avere una concessione in fase di rinnovo, è uno spazio destinato anche ad allestimenti di mostre, convegni ed eventi. Non credo disponga di uno spazio necessario alla contemporanea destinazione di hub per viaggiatori. Anche gli attuali orari delle corse Freccia Rossa potrebbero non risultare compatibili con quelli della pensilina.

Però abbiamo a disposizione una struttura inutilizzata, a Valle Faul, realizzata anch’essa con il programma Plus. Ed è proprio a causa dell’inutilizzo che viene continuamente vandalizzata.

Uno spazio dotato tra l’altro di servizi igienici adeguati che non ha ancora trovato una destinazione. La struttura, ubicata nell’area di parcheggio di Valle Faul, ben collegata al centro cittadino attraverso gli ascensori, potrebbe essere la soluzione ideale. La discussione è comunque aperta”.

26 giugno, 2021