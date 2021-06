Viterbo - Comune - Giacomo Barelli (Forza Civica) commenta l'esito dell'incontro tra il primo cittadino e la Asl in merito a un centro di somministrazione nella palestra di Santa Barbara: "Ora i cittadini sanno chi dice le menzogne e chi la verità"

Viterbo – “Hub vaccinale, ennesima brutta figura del sindaco”. Giacomo Barelli (Forza Civica) commenta l’esito dell’incontro tra il primo cittadino e la direzione della Asl in merito a un centro di somministrazione nella palestra di Santa Barbara, su cui, come spiegato in una nota del comune, “si è deciso di soprassedere”.

“E’ l’ennesima brutta figura del sindaco – dice Barelli – che se avesse dato ascolto all’opposizione se la sarebbe evitata. Troppo, facile dire che gliel’avevamo detto, ma in questo caso è davvero così. Credo che la Asl, con la storia del cavallo di Troia, ci sia stata a sentire e abbia scelto di non trovarsi in mezzo a una situazione non idonea a quello che si sarebbe dovuto andare a fare.

Viterbo – Giacomo Barelli in consiglio comunale

A questo punto, non capiamo nemmeno la contingibilità e l’urgenza dell’ordinanza che Arena aveva fatto e che ora deve revocare. Non si può amministrare così e fare le cose solo, perché ‘ci piace farle’. La situazione della palestra non era giusta per avere l’hub vaccinale, i nostri dubbi sono stati bollati dal sindaco come ‘menzogne’, e su questo gliene renderemo conto in consiglio, ma con quanto accaduto oggi, i cittadini hanno chiaro chi dice menzogne e chi la verità.

Quali menzogne avremmo detto, se alla fine si è soprasseduto, e se, come dicevo io, l’obiettivo era farsi completare la palestra dalla Asl non è che l’azienda sta lì a risolvere i problemi di Arena.

Si è perso tempo per un capriccio del sindaco, invece di individuare un posto idoneo, come quello che , per esempio, avevo suggerito io”.

Ora, per Barelli: “nell’interesse di tutti, è bene che quella palestra venga finita prima possibile. Il 97% dei lavori è stato fatto dalla precedente amministrazione e l’attuale non riesce a fare quel 3% mancante, perché, interrogati su questo anche in consiglio comunale, la giunta e l’assessore competente hanno rimandato indietro 42mila euro per il fosso di drenaggio esterno e, a oggi, stanno alla ricerca di questi soldi che proprio per loro incapacità hanno restituito.

Completassero la palestra – conclude il capogruppo di Forza civica -, la adibissero a palestra e la consegnassero finalmente a santa Barbara”.

1 giugno, 2021