“Hub vaccini a Santa Barbara, avete solo fatto perdere tempo alla Asl”

Viterbo - Ricci (Pd) attacca sul progetto, naufragato come da previsioni della minoranza, della struttura nella palestra - Scontro finale col sindaco Arena

di Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











Viterbo – “Hub vaccini a Santa Barbara, l’amministrazione ha fatto perdere tempo alla Asl”. È la conclusione cui arriva Alvaro Ricci. In consiglio comunale, scontro finale tra il capogruppo Pd, affiancato da Giacomo Barelli (Forza civica) e dall’opposizione e il sindaco Giovanni Arena.

Il motivo del contendere è noto. Da una parte il primo cittadino, intenzionato a fornire i locali della (futura) palestra per consentire le vaccinazioni.

Dall’altra l’opposizione che fin dall’inizio ha sostenuto come non fosse possibile, riscontrando diverse criticità.

Perché il centro sportivo è ancora un cantiere aperto, non è finito e gli allacci non ci sono. Dopo un confronto con l’azienda sanitaria, il progetto è stato abbandonato e in consiglio la minoranza ne ha chiesto conto ieri ad Arena. Ritenuto principale sponsor.

“Per l’hub – tuona Ricci – non si è sentita una voce dalla sua stessa maggioranza a sostegno dell’iniziativa”. Per la concessione si sarebbe dovuti passare per una delibera di giunta. Mai votata. Quindi Arena è passato al piano b. Un’ordinanza. “Non l’ha nemmeno concordata con la Asl – rimprovera Ricci – sennò le avrebbero detto che non andava bene.

Invece sui giornali è andato dichiarando che la struttura sarebbe stata pronta questa settimana. Alla fine l’unico obiettivo raggiunto è stato di far perdere tempo per trovare locali idonei all’hub. Perché diversamente da quanto detto, di un luogo per le vaccinazioni a Viterbo ce n’è bisogno.”.

Prova a prendere le difese del sindaco, Giulio Marini (FI): “Quindici giorni fa – ricorda Marini dopo un primo sopralluogo, la palestra è stata reputata in generale idonea. Da lì sono iniziati approfondimenti del caso”.

Approfondendo approfondendo, è venuto fuori che gli allacci per l’energia elettrica sarebbero dovuti passare da 10 a 50 chilowatt. Per non parlare del pavimento da posare.

Quello che invece a Giacomo Barelli proprio non va giù è d’essere stato tacciato da Arena, d’avere dichiarato cose false. Quando i fatti nella sostanza gli hanno dato ragione.

“Da un punto di vista tecnico – ricorda il sindaco – mi è stato detto che era tutto a posto”.

Non c’è stato un problema in giunta, secondo Arena: “Solo Allegrini aveva sollevato dubbi e quella riunione con gli assessori è stata sospesa per un’altra pratica, che nulla aveva a che fare con l’hub, incompleta”.

Fatto sta che la delibera di giunta è stata archiviata in favore dell’ordinanza firmata dal primo cittadino.

“L’intento – ribatte Arena – era d’accelerare anche per le utenze e allacciarle il prima possibile”. Invece, l’ordinanza ha seguito la stessa sorte della delibera. Da ritirare. Così come l’idea dell’hub vaccinale a Santa Barbara. Archiviata.

Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











4 giugno, 2021