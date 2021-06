“Da ieri pomeriggio senza acqua in casa, siamo indignati”

Sutri - La segnalazione dei residenti a Monte del Sole, viale Italia, largo Germania, largo Europa

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – I cittadini di Sutri, residenti nelle località Monte del Sole, viale Italia, largo Germania, largo Europa, sono giustamente indignati dal fatto che da ieri pomeriggio (alle ore 15.00 circa) l’intero e popoloso quartiere, sia privo d’acqua nelle abitazioni private, a causa, sembra, di non meglio precisati lavori alla rete idrica…

Sutri

Si prega notare che nessun cittadino dei quartieri interessati veniva avvisato della problematica in essere, se non dopo le giuste lamentele, sia telefoniche che pubblicate sui social.

Inoltre nessun amministratore del comune veniva visto in quei luoghi per verificare se le persone anziane, i bambini, gli indigenti e comunque chiunque avesse bisogno di acqua per attendere alle primarie necessità.

Restano misteriosi e ignoti i reali motivi della attuale mancanza di acqua, anche a causa della scarna e non sempre chiara comunicazione da parte degli organi competenti del paese, i quali dovranno alla fine rendere conto ai cittadini danneggiati dal disservizio.

Si aggiunga inoltre, e così oltre al danno la beffa, che molti cittadini non possono neanche leggere gli incomprensibili post della pagina Facebook del comune, in quanto bannati dagli stessi amministratori delle pagine. Ebbene sì, ricordiamo che in città è uso da tempo che i cittadini che osano criticare l’amministrazione vengano bannati e dunque, di fatto, non possano più accedere alle comunicazioni ufficiali del comune. Si chiama democrazia, ci dicono alcuni.

I cittadini di Sutri di Monte del Sole, viale Italia, largo Germania, largo Europa

26 giugno, 2021