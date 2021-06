“Il bilancio chiude con oltre 1,4 milioni di avanzo… è il quinto anno consecutivo”

Tuscania - Il vicesindaco Leopoldo Liberati snocciola i dati: "Risultato straordinario visto il periodo, tanti i progetti in cantiere"

di Paola Pierdomenico

Condividi la notizia:











Tuscania – “Il bilancio chiude con oltre 1,4 mln di avanzo… è il quinto anno consecutivo”. Leopoldo Liberati, vicesindaco e delegato al Bilancio, parla di un risultato straordinario, alla luce del periodo in cui è stato raggiunto e cioè all’uscita di una pandemia che ha sconvolto economicamente il paese e la gestione delle risorse da parte delle amministrazioni.

Tuscania – Il vicesindaco e delagato al Bilancio Leopoldo Liberati

“E’ il quinto anno consecutivo – dice Liberati – che chiudiamo con avanzi di una certa consistenza, a dimostrazione che la gestione delle risorse comunali è fatta con oculatezza e capacità, proprio come farebbe il buon padre di famiglia. Non abbiamo debiti, tutti i fornitori sono pagati e abbiamo una media di pagamento di undici giorni dalla presentazione delle fatture”.

Il vicesindaco fa sapere che “l’avanzo sarà utilizzato per la nostra comunità e investiremo i soldi per migliorare tutti i settori. Abbiamo già dei cantieri aperti, come la ristrutturazione e la copertura della piscina di viale Trieste, un’opera che i tuscaniesi meritano; la Gescal avrà un nuovo look e sono già stati programmati e prossimi a partire la ristrutturazione del bocciodromo, l’asfaltatura di altre strade, la messa in sicurezza del territorio con altre telecamere. Saranno fatti interventi per una parte del cimitero, le scuole, il rilancio del turismo attraverso un nuovo ufficio turistico e tanto altro”.

Nessuno, per Liberati, può mettere in dubbio questo risultato. “E’ certificato dal responsabile della Ragioneria e dal revisore dei conti, chi volesse dire il contrario, sarebbe un incosciente, in malafede e soprattutto un incompetente.

Noi facciamo fatti e non chiacchiere. Tutto ciò, è stato raggiunto grazie a un lavoro fatto negli anni e che oggi – conclude – ci permette di avere un bilancio invidiabile”.

Condividi la notizia:











20 giugno, 2021