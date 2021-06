Incidente sull’A1 tra mezzi pesanti, morti due camionisti

Piacenza - Un’autocisterna con gpl ha preso fuoco - Nello scontro coinvolta anche una macchina: illese le persone a bordo - VIDEO

Piacenza – Incidente tra mezzi pesanti sull’A1, morti due camionisti e strada chiusa. Nello scontro, avvenuto all’altezza di Cadeo in provincia di Piacenza, è rimasta coinvolta anche una macchina.

Uno dei mezzi pesanti, un’autocisterna che trasportava gpl, ha preso fuoco al km 66, in direzione Milano. L’autostrada è chiusa tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, in entrambe le direzioni, si sono formate code di diversi chilometri in entrambe le direzioni di marcia.

Nell’incidente hanno perso la vita due persone. Le vittime sono gli autisti di un tir e dell’autocisterna, coinvolti in un violento tamponamento a catena con un’auto. A bordo della vettura, invece, ci sarebbero state due donne tedesche che sono riuscite a scendere in tempo dopo lo schianto, e a scappare mettendosi in salvo prima che i mezzi prendessero fuoco.

I due camionisti sono morti prima dell’arrivo sul posto dei vigili del fuoco e del 118.

#Piacenza, incidente con #incendio stamattina alle 10:40 tra due mezzi pesanti e una macchina sull’autostrada #A1, all’altezza di Fiorenzuola d’Arda: due persone decedute. Intervento dei #vigilidelfuoco in corso con nuclei NBCR [12:30 #22giugno] pic.twitter.com/bjZUW0VNAA — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 22, 2021

22 giugno, 2021