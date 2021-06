San Vincenzo - È l'unica superstite della deposizione giugno-ottobre 2020 - Tre esemplari rari di Caretta caretta furono trovati sulle spiagge toscane

Condividi la notizia:











San Vincenzo – La baby tartaruga Conchiglia è di nuovo in mare.

Una tartaruga Caretta caretta

È avvenuto nelle spiagge toscane di San Vincenzo, in provincia di Livorno. La baby tartaruga Caretta caretta è tornata nel suo habitat. L’unica superstite della stagione riproduttiva giugno-ottobre 2020.

In cura presso il centro di recupero e riabilitazione per tartarughe marine, è stata liberata in mare.

L’11 febbraio 2021, presso lo stabilimento “La Conchiglia” di San Vincenzo è stata trovata come terzo caso di baby tartaruga, spiaggiata a seguito della mareggiata dei giorni precedenti. Aveva una lunghezza totale di 10,7 cm, con un carapace lungo 7,2cm e largo 7,2cm ed un peso di 70,2 grammi.

Nello stesso giorno a Marina di Bibbona, in provincia di Livorno, presso lo stabilimento “Jolly Beach” è stata trovata un’altra piccola Caretta caretta. Entrambe sono state trasferite all’acquario di Livorno per controlli. Proprio lì, già da qualche giorno, si erano occupati del primo esemplare di baby Caretta caretta, recuperata a Baratti.

Salgono a tre i piccoli esemplari rari di tartaruga marina trovate sulle spiagge toscane. Appartengono alla specie Caretta caretta. Trasferite in condizioni critiche all’acquario di Genova, due dei tre esemplari non ce l’hanno fatta.

Soltanto la baby tartaruga “Conchiglia” è riuscita a superare la fase più critica e oggi è stata rilasciata in mare.

A cura dello staff e dei veterinari degli acquari di Livorno e Genova, la capitaneria di porto di San Vincenzo si è occupata della liberazione dell’esemplare.

Si attende l’analisi genetica condotta dal Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze per scoprire il grado di parentela delle tre baby tartarughe.

Al momento della liberazione il piccolo esemplare è stato dotato di microchip per poterlo identificare individualmente.

Condividi la notizia:











26 giugno, 2021