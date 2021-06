Comune - Il sindaco Giovanni Arena spiega il suo no alla richiesta del consigliere Erbetti di esporre la bandiera arcobaleno: "All'esterno e all'interno di edifici pubblici istituzionali sono ammesse solo quelle istituzionali, nazionali e locali"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La richiesta del consigliere Erbetti, così come è stata presentata, non può essere accolta. Ma per motivi che esulano dalla mia volontà. Non è il sindaco a decidere se una bandiera può essere esposta o meno.

Come precisato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e confermato dalla Prefettura, all’esterno e all’interno degli edifici pubblici istituzionali sono ammesse le sole bandiere istituzionali, nazionali e locali.

E l’esposizione della bandiera arcobaleno, pienamente condivisibile per il significato che racchiude e per il valore simbolico che rappresenta, non rientra tra i casi contemplati dal quadro normativo in materia.

Ci tengo a precisare che la città di Viterbo è vicina alla comunità Lgbtiq+, condanna qualsiasi forma di razzismo ed è disponibile per individuare una forma diversa di solidarietà e vicinanza, che non sia quella dell’esposizione della bandiera sulla facciata di Palazzo dei Priori, proposta dal consigliere Erbetti.

25 giugno, 2021