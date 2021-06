“La lettera del prefetto certifica un degrado irreversibile”

Viterbo - Giacomo Barelli, capogruppo Viva Viterbo Forza Civica, sulla situazione del verde pubblico e l'operato del sindaco Arena

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Mentre il sindaco reduce dell’ennesima brutta figura sull’hub vaccinale è impegnato nella solita foto singolare in sella di un cavallo a piazza del comune il prefetto di Viterbo Giovanni Bruno lo disarciona con una durissima comunicazione sullo stato della città inviata a tutti i consiglieri.

Una lettera, quella del prefetto pubblicata dalla stampa, ineccepibile, che certifica una situazione di degrado irreversibile in cui l’amministrazione Arena ha gettato la città di Viterbo che è sotto gli occhi di tutti e che addirittura minaccia l’incolumità pubblica.

Di fatto è la parola fine ad una amministrazione che ormai da tempo ha mostrato i suoi limiti e la sua incapacità il cui protrarsi sta procurando grave nocumento alla città ed ai Viterbesi.

Siamo di fronte, per rimanere nella metafora equestre cara ad Arena, ad un comune che è un cavallo scosso dove il sindaco fantino è stato ormai sbalzato dalla sella e che rischia seriamente di andare a sbattere se qualcuno al più presto non ne ferma la corsa prendendone le redini.

In questa disperata situazione cittadina l’avvicinarsi della data del 25 luglio con la possibilità di mettere fine a questa amministrazione ed andare subito al voto nelle amministrative di ottobre è sicuramente una importante occasione su cui tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale dovrebbero riflettere per imprimere un necessario cambio di rotta alla città attraverso l’unico strumento possibile, prima che sia troppo tardi, delle elezioni anticipate.

In questo momento politicamente drammatico per la nostra comunità cittadina colgo l’occasione per lanciare un appello a tutte le forze di opposizione, nessuna esclusa, affinché, mettendo da parte ognuno i propri legittimi interessi di parte, si dia vita nel più breve tempo possibile ad un “tavolo per l’alternativa” al fine di individuare nomi e programmi per le imminenti prossime elezioni per dare un immediato buon governo alla città di Viterbo ormai stremata da una cattiva amministrazione.

Giacomo Barelli

Capogruppo Viva Viterbo Forza Civica

