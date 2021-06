Mortale in strada Carcarelle - Ancora in gravissime condizioni la compagna - VIDEO E FOTO

Viterbo – La salma di Giuseppe Santoni a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Mortale in strada Carcarelle – Giuseppe Santoni

Si attende la decisione di ulteriori accertamenti sulla salma del 51enne che mercoledì 2 giugno ha perso la vita mentre si trovava a bordo del suo scooter insieme alla compagna.

Dalle primissime ricostruzioni è sembrato un incidente autonomo, con la possibile perdita di controllo del mezzo e lo schianto a bordo strada, senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Ma soltanto ulteriori accertamenti sapranno dire di più.

Nel frattempo versa ancora in condizioni gravissime Caterina Proietti, la compagna di Giuseppe Santoni, che in quel momento si trovava a bordo dello scooter con lui.

Viterbo – Scooter sbanda su strada Carcarelle

E’ stata trasportata al Gemelli di Roma in eliambulanza in condizioni disperate. Se dovesse risvegliarsi potrebbe sicuramente svelare di più sulle cause che hanno portato all’incidente, ma al momento c’è il massimo riserbo sul suo stato.

4 giugno, 2021