Lago di Garda, Umberto e Greta speronati e uccisi da un motoscafo

Cronaca - Il corpo della giovane ritrovato a cento metri di profondità dopo ore di ricerche, l’impatto l’ha fatta finire in acqua - Lui è morto sul colpo - Indagata una coppia di tedeschi

Condividi la notizia:











Salò – Lui sarebbe morto sul colpo a causa dell’impatto col motoscafo, mentre lei sarebbe stata sbalzata in acqua e morta annegata. Le vite di Umberto Garzarella, 37 anni e Greta Nedrotti, 25 anni, sarebbero state stroncate così, nella notte tra sabato e domenica, nelle acque del lago di Garda, mentre erano a bordo di una piccola imbarcazione di legno.

Lago di Garda – L’imbarcazione speronata dal motoscafo – Nei riquadri: Umberto Garzarella e Greta Nedrotti

Stando quanto ricostruito, i due dopo aver assistito al passaggio della Mille Miglia a Salò e aver trascorso la serata in compagnia di amici, intorno alle 11 di sera avrebbero deciso di salpare con il piccolo natante in legno per riportare l’imbarcazione nel rimessaggio, sull’altra sponda del golfo.

Nel tragitto, l’incidente che non ha lasciato loro scampo. La barca su cui la coppia stava a bordo sarebbe stata speronata da un motoscafo che non si sarebbe fermato a prestare i soccorsi. A bordo due turisti tedeschi, entrambi di 52 anni, i quali stavano a loro volta rientrando in un cantiere nautico, identificati ieri dai carabinieri e sentiti per ore in caserma: il sostituto procuratore Maria Cristina Bonomo ha aperto un fascicolo, sono indagati per omicidio colposo e omissione di soccorso.

Umberto Garzarella, titolare di un’azienda di manutenzione caldaie e grande appassionato di nautica sarebbe morto quasi sul colpo a causa dell’impatto che ha distrutto la prua; Greta Nedrotti, studentessa universitaria di Economia e residente a Toscolano Maderno, sarebbe invece finita in acqua e morta annegata.

A far scattare le ricerche e a chiamare aiuto, domenica mattina, è stato un residente: avrebbe visto, stando quanto riferisce il Corriere della Sera, il gozzo arenato nelle acque tra Salò e San Felice, con un evidente squarcio sulla fiancata destra, a ridosso della prua: dentro, esanime, c’era il corpo di Umberto. Il corpo della ragazza è stato invece ritrovato dopo ore di ricerche a circa cento metri di profondità, nel lago.

Intanto la procura di Brescia ha disposto l’autopsia sui corpi del 37enne e della 25enne che servirà a far luce sulle cause del loro decesso e si attendono i risultati delle analisi del sangue eseguite sui due turisti tedeschi per capire se fossero in stato di ebbrezza al momento dell’incidente.

Condividi la notizia:











21 giugno, 2021