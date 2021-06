“Per l’ex Gescal l’iter dei lavori va avanti, dall’Asia-Usb accuse false”

Tuscania - Il commissario straordinario dell'Ater Grazini risponde al sindacato: "Hanno detto bugie, da adesso in poi con loro solo rapporti formali"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Il metodo adottato dal sindacato Asia-Usb è sorprendente e inaccettabile e provocherà, inevitabilmente, ripercussioni nei rapporti con la nostra azienda. Sostenere che l’Ater di Viterbo ha fermato l’iter per i lavori di riqualificazione del quartiere ex Gescal di Tuscania è semplicemente una bugia: per comprenderlo, sarebbe bastato scorrere il sito dell’Ater e leggere il bando, con la richiesta di manifestazione di interesse delle aziende che intendono effettuare i lavori.

Il bando ha già avuto risposte, che l’Ater si appresta a valutare, in termini di fattibilità, visto che si parla di un importo di lavori molto importante, che va da un minimo di 18 milioni, per il solo recupero energetico, a oltre 40 milioni per il miglioramento antisismico.

Purtroppo, i tempi per l’effettuazione degli interventi di efficientamento energetico e miglioramento impiantistico, oltre che di adeguamento antisismico, legati ai cosiddetti superbonus, non dipendono esclusivamente dalla nostra volontà, ma da tutta una serie di norme, a partire dai regolamenti da rispettare per restare nel perimetro degli stessi superbonus.

In questo quadro, siamo sempre stati disponibili al dialogo con tutti, sindacato Asia-Usb in primis: ma questi signori, è chiaro, ritengono che per gestire interventi di tale portata occorrano tempi modesti e procedure semplici. E questo dà la misura di quanto Asia-Usb conosca la gestione dei lavori pubblici.

Respingiamo, dunque, al mittente un atteggiamento intimidatorio e scorretto: invece di un comunicato farneticante, sarebbero bastati una telefonata o una richiesta di appuntamento e avremmo illustrato ai rappresentanti di Asia-Usb lo stato dell’arte.

Quanto al fatto che il quartiere ex Gescal sia stato abbandonato dall’Ater, è vero l’esatto contrario: dal 1974 a oggi, infatti, sono stati spesi ben 9 milioni di euro, per la manutenzione di un comprensorio, nato su un progetto per realizzare un villaggio balneare a Marrakech, in Marocco. La grande differenza è che in quei luoghi non ci sono gelate o piogge ricorrenti, come avviene, invece, in inverno nel nostro Paese, e, dunque, non ci sono problemi di infiltrazioni di acqua dai terrazzi, come a Tuscania.

Peraltro, negli ultimi anni, per Tuscania c’è stata un’attenzione particolare, frutto anche della collaborazione con Asia-Usb, e sono a testimoniarlo tutti gli interventi di manutenzione effettuati e documentati.

Evidentemente, il nostro lavoro non è apprezzato o, comunque, non riconosciuto. Ne prendiamo atto e, da oggi, col sindacato Asia-Usb si cambia sistema: con loro, avremo soltanto rapporti formali e protocollati, per evitare ulteriori fraintendimenti”.

Lo dichiara, in una nota, il commissario straordinario dell’Ater di Viterbo, ingegner Ivan Grazini.

30 giugno, 2021