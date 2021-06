Bruxelles – “Dear Charles, dear Ursula, dear Antonio…”.

Inizia così la lettera che il premier italiano Mario Draghi e altri quindici capi di stato e di governo dell’Unione europea – dal francese Emmanuel Macron alla tedesca Angela Merkel – hanno inviato alle istituzioni europee in occasione della giornata dell’orgoglio Lgbt, in programma per il prossimo 28 giugno.

“L’odio, l’intolleranza e la discriminazione non hanno posto nella nostra Unione. Ecco perché, oggi e ogni giorno, sosteniamo la diversità e l’uguaglianza Lgbt in modo che le nostre generazioni future possano crescere in un’Europa di uguaglianza e rispetto”.

A firmare la missiva sono i leader di Belgio, Danimarca, Germania, Italia, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Finlandia e Svezia.

“In occasione della giornata dell’orgoglio Lgbt, il 28 giugno, e alla luce delle minacce contro i diritti fondamentali, ed in particolare il principio di non discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale – si legge ancora nella lettera -, esprimiamo il nostro attaccamento ai nostri valori comuni fondamentali, sanciti dall’articolo 2 del trattato dell’Unione europea”.

“Sarà un giorno per ricordare che siamo società diverse e tolleranti, impegnate nel libero sviluppo della personalità di ciascuno dei nostri cittadini, incluso il loro orientamento sessuale e identità di genere. Sarà inoltre un momento per celebrare che, negli ultimi anni, abbiamo fatto una lunga strada a favore di questi principi, che riteniamo essere il fondamento dell’Unione europea” prosegue la missiva.

“Dobbiamo continuare a combattere contro le discriminazioni verso la comunità Lgbt, riaffermando la difesa dei loro diritti fondamentali” conclude.

Hate, intolerance and discrimination have no place in our Union. That’s why, today and every day, we stand for diversity and LGBTI equality so that our future generations can grow up in a Europe of equality and respect. pic.twitter.com/a7LuZX8M3E

— Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) June 24, 2021