L’ultraconservatore Ebrahim Raisi vince alle urne, sarà l’ottavo presidente della repubblica islamica dell’Iran

Teheran - Nel 2019 era stato nominato presidente della corte suprema

Condividi la notizia:











Teheran – Con 17milioni 926mila 345 voti, il candidato ultraconservatore Ebrahim Raisi ha vinto le elezioni ed è il nuovo presidente della repubblica islamica dell’Iran.

Ebrahim Raisi

La notizia è stata diffusa dal ministero dell’interno. Le elezioni presidenziali sono iniziate ieri e vi hanno partecipato circa il 48 per cento degli aventi diritto al voto. Di questi, il 62 per cento ha espresso alle urne il proprio consenso verso Ebrahim Raisi.

La carriera politica di Raisi inizia nel 1981, quando viene nominato procuratore di Karaj e successivamente anche di Hamadan, ricoprendo contemporaneamente entrambi gli incarichi. Nel 1985 diventa invece vice procuratore della capitale iraniana Teheran. Dopo aver svolto altri importanti incarichi politici, nel 2019 Ebrahim Raisi viene nominato presidente della corte suprema.

Ebrahim Raisi entrerà in carica ad agosto e sarà l’ottavo presidente della repubblica islamica dell’Iran. Prenderà il posto di Hassan Rouhani.

Diversi analisti di politica internazionale ritengono che un probabile spostamento a destra del governo iraniano potrebbe complicare ulteriormente, più di quanto lo siano già, i delicati rapporti con i paesi occidentali e gli Stati Uniti in primo luogo per via della questione del nucleare.

L’ultraconservatore Ebrahim Raisi era il candidato preferito dalla Guida suprema Ali Khamenei, il leader assoluto dell’Iran e rappresentante della fazione più radicale del regime.

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, Raisi sarebbe sotto sanzioni da parte degli Stati Uniti per il suo ruolo nella magistratura durante la repressione delle proteste contro le frodi elettorali nel 2009 e le esecuzioni di prigionieri politici nel 1988.

Condividi la notizia:











19 giugno, 2021