M5S Lazio: “Gesto che offende comunità e democrazia”

Roma - Così il gruppo M5S del Lazio dopo le svastiche apparse sugli striscioni

Condividi la notizia:











La svastica all’Hub vaccinale di Roma Termini

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Vergognose e deplorevoli le svastiche che qualcuno stanotte ha disegnato sugli striscioni dell’hub vaccinale di Termini.

Ancor più offensivo, proprio alla vigilia della festa della Repubblica, nei confronti di coloro che hanno combattuto per la democrazia e l’affermazione dei principi di libertà e ancor più deplorevoli perché apposte in un luogo simbolo che, in questo momento è per tutti noi emblema di ripartenza.

E’ un gesto inaccettabile, sia esso frutto di intolleranza, di nostalgie totalitarie o di semplice idiozia.

Gruppo M5S alla Regione Lazio

Condividi la notizia:











1 giugno, 2021