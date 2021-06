“Il mare più bello”, a Tarquinia e Montalto tre vele su cinque nella guida di Legambiente e Touring club

Ambiente - Alle spiagge dei due comuni della Tuscia la stessa votazione del Parco del Circeo (San Felice Circeo e Sabaudia) e della Riviera di Ulisse (Gaeta, Sperlonga, Minturno, Formia e Terracina)

di Samuele Sansonetti

Tarquinia lido – Porto Clementino

Tarquinia – Tre vele su cinque. A dare un voto alle spiagge di Tarquinia e Montalto di Castro è la guida “Il mare più bello” di Legambiente e Touring club italiano.

La 21esima edizione dello studio arriva dopo un anno e mezzo di pandemia. La presentazione di ieri ha proposto il racconto di 45 tra le più belle zone balneari d’Italia, selezionate fra i 98 comprensori turistici valutati sulla base dei dati raccolti da Legambiente sulle caratteristiche ambientali e la qualità dell’ospitalità.

In Sardegna, la regione più premiata con le cinque vele, il massimo riconoscimento va alle terre della Baronia di Posada e la Gallura costiera nel nord-est dell’isola, il comprensorio di Baunei sulla costa orientale, il litorale di Chia a sud e l’Area marina protetta della Penisola del Sinis e il litorale della Planargia nel tratto di costa occidentale. Subito dietro la Toscana con i comuni della Maremma, quelli della Costa d’Argento e dell’isola del Giglio e sull’isola di Capraia. Tre comprensori fra i primi classificati anche per la Puglia (isole Tremiti, lungo l’Alto Salento adriatico e l’Alto Salento ionico), due a testa per Sicilia sono (isole di Pantelleria e Salina), Campania (Cilento antico e Costa del Mito), uno a testa per Liguria (Parco delle Cinque Terre) e Basilicata (Costa di Maratea).

Montalto di Castro – Il mare

“Le località al vertice della nostra classifica – dichiara Sebastiano Venneri, responsabile Turismo di Legambiente – sono quelle che avranno più possibilità di vincere le sfide del futuro, quelle in grado cioè di coniugare al meglio le tematiche ambientali con le prospettive di sviluppo economico, che sapranno più di altre cogliere le opportunità che verranno dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e tradurle in occasione di rinascita e rafforzamento del tessuto economico e, soprattutto, di quello sociale.

E’ chiaro a tutti che le grandi sfide che abbiamo di fronte, a cominciare dalla sfida climatica, la più dura di tutte, non potranno essere affrontate e vinte con il bagaglio di pratiche esistenti; è evidente quanto il piano di finanziamenti che l’Europa sta mettendo in campo dovrà essere orientato prima di tutto a stringenti criteri ambientali”.

Più indietro nella classifica le spiagge della provincia di Viterbo, premiate con tre vele su cinque così come altri due comprensori laziali: il Parco del Circeo (San Felice Circeo e Sabaudia) e la Riviera di Ulisse (Gaeta, Sperlonga, Minturno, Formia e Terracina). Meglio di tutti, in regione, le isole Ponziane con quattro vele, ultimo invece il litorale romano con Anzio, Nettuno, Ostia e Santa Marinella.

“La 21esima edizione di questa guida è una promessa di benessere e felice abbandono alla natura – conclude Franco Iseppi, presidente del Touring club Italiano – tanto più preziosa quanto più dura è la prova che la pandemia ha imposto a tutti. Da questa prova usciamo con la possibilità, e per certi versi la necessità, di ripensare il nostro rapporto con l’ambiente fondandolo su più stringenti logiche di sostenibilità, responsabilità, rispetto della terra e delle generazioni future.

Un paradigma cui l’accurato censimento degli ambienti marini e dei relativi comprensori turistici italiani che qui proponiamo, frutto della lunga collaborazione tra Touring club italiano e Legambiente, è legato fin dalle origini. Ne risulta non una classifica, ma una mappatura geografica che fotografa le eccezionali ricchezze dei mari e dei laghi italiani e segnala le buone pratiche ambientali, amministrative, turistiche che contribuiscono a conservarle e a farle conoscere”.

Samuele Sansonetti

“IL MARE PIU’ BELLO” DI LEGAMBIENTE E TOURING CLUB

La classifica delle cinque vele per quanto riguarda il mare:

1. Litorale di Baunei. Sulla costa orientale sarda

2. Maremma Toscana. Con Castiglione della Pescaia come miglior comune, seguito da Scarlino, Marina di Grosseto e Follonica in provincia di Grosseto

3. Litorale di Chia. Nella Sardegna meridionale, con il comune di Domus de Maria

4. Cilento Antico. Campania, provincia di Salerno: a Pollica seguono Castellabate, San Mauro del Cilento e Montecorice

5. Costa d’Argento e Isola del Giglio. In Toscana. Qui dominano l’isola del Giglio e Capalbio, seguiti da Orbetello e altri comuni

Tutti gli altri comprensori a cinque vele (mare):

– Liguria: Cinque terre

– Toscana: isola di Capraia

– Campania: Costa del Mito (tra Camerota, Centola – Palinuro e Pisciotta, con Amp Costa degli Infreschi e Masseta)

– Puglia: isole Tremiti

– Puglia: alto Salento Adriatico. Con Melendugno, Otranto e Vernole in provincia di Lecce

– Puglia: alto Salento Jonico. Comuni di Nardò, Gallipoli, Porto Cesareo, Racale

– Basilicata: costa di Maratea

– Sicilia: isola di Salina

– Sicilia: isola di Pantelleria

– Sardegna: golfo di Oristano

– Sardegna: Baronia di Posada e Parco di Tepilora. In provincia di Nuoro, sulla costa orientale della Sardegna

– Sardegna: Planargia. Ovvero il litorale del comune di Bosa, sulla costa occidentale sarda

– Sardegna: Gallura Costiera con Amp Capo Testa. Vasto comprensorio nella Sardegna nord orientale con Santa Teresa Gallura, Palau e Arzachena

Tutti i comprensori a cinque vele (laghi):

– Lago di Avigliana Grande, comune di Avigliana (To), Piemonte

– Lago del Garda – riva occidentale, comuni di Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Riva del Garda, Tignale

– Lago del Mis, comune di Sospirolo (Bl), Veneto

– Lago di Fiè, comune di Fiè allo Sciliar (Bz), Trentino Alto Adige

– Lago di Molveno, comune di Molveno (Tn), Trentino Alto Adige

– Lago di Monticolo (Bz), comune di Appiano sulla Strada del Vino (Bz), Trentino Alto Adige

– Lago dell’Accesa, comune di Massa Marittima (Gr), Toscana

Tutti i comprensori a quattro vele (mare):

– Liguria: golfo dei Poeti

– Lazio: isole Ponziane

– Abruzzo: costa del Cerrano, Amp del Cerrano

– Campania: costiera Amalfitana e isola di Capri

– Puglia: Gargano sud, costa del parco Agrario degli Ulivi secolari, basso Salento adriatico

– Sicilia: isole Egadi, litorale Trapanese nord, golfo di Noto

– Sardegna: costa nord occidentale e Pn isola dell’Asinara, golfo di Olbia, costa nord orientale e Amp di Tavolara, golfo di Orosei, costa algherese, parco di Porto Conte, Montiferru, costa Verde e Buggerru, costa sud-ovest e isole Sulcitane, litorale di Pula, golfo degli Angeli, parco di Molentargius e Amp Capo Carbonara, Sardegna sud orientale, Ogliastra

17 giugno, 2021