“Marini ha ragione a criticare il Pd, ma deve dimettersi anche lui…”

Gianluca Grancini (FdI) commenta le dichiarazioni del delegato provinciale all'Ambiente: "È al governo insieme a quelli che ha attaccato tanto duramente"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Leggo con grande piacere la netta presa di posizione del consigliere delegato all’Ambiente della provincia, Giulio Marini contro l’arrivo dei rifiuti romani nella Tuscia. Puntuale nel rilevare l’enorme responsabilità del Pd regionale nella mancata gestione di un problema che ora rischiano di pagare i cittadini viterbesi.

Non solo ci ritroveremo tonnellate di rifiuti da dover smaltire, ma aumenterà la Tari a carico di ogni famiglia e la nostra discarica rischia di esaurirsi ben prima dei tempi preventivati.

E questo per il non volersi assumere, fino in fondo, la responsabilità che attiene a chi governa di chi oggi è alla guida di Roma e della regione Lazio.

Una cosa faccio però notare al consigliere Marini: lui con il Pd che governa la regione ci condivide l’esperienza di governo in provincia. La delega all’Ambiente gli è stata conferita dal presidente espressione di quel Pd di cui sopra.

Il ruolo di consigliere di lotta e di governo mal si addice all’amico Marini. Farebbe bene a dimettersi e a porre politicamente alla sua, speriamo presto, ex-maggioranza la questione che oggi pone ai viterbesi quasi cadendo dal pero.

Noi, coerentemente, da questa alleanza di palazzo ci siamo tenuti alla larga e ribadiamo il nostro no ai rifiuti romani a Viterbo.

Gianluca Grancini

Capogruppo FdI consiglio provinciale

30 giugno, 2021