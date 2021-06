Viterbo - Comune - Di fronte ad Arena che poco prima aveva lodato i leghisti, il senatore Fusco spazza via venti di crisi e rinnova la fiducia del suo gruppo

di Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











Viterbo – “Mi onoro d’essere vicino all’amministrazione comunale e sempre fedele”. Forse in comune ogni tanto (si fa per dire), tira una brutta aria, ma in una domenica di fine giugno in cui il sole picchia, nubi all’orizzonte non ce ne sono. In cielo no di certo, ma Umberto Fusco non ne vede nemmeno dalle parti di palazzo dei Priori.

Ogni tanto anche il suo partito ha alzato la voce, in modo critico verso l’esecutivo. Pure il capogruppo Andrea Micci, con tutta la diplomazia possibile, ha sostenuto come occorra cambiare passo, ma ieri il senatore leghista ha voluto rimarcare la vicinanza del principale gruppo in consiglio comunale, al primo cittadino.

Un atto politico non di poco conto, di fronte a un gruppo di persone, militanti e non solo, venuti a sentir parlare di aviosuperfici. Così Fusco ha fatto pure un veloce volo dalle parti di piazza del Plebiscito.

“Un grande applauso – ha detto Fusco – all’amministrazione comunale di Viterbo di cui mi onoro di essere sempre vicino e sempre fedele”. Ricordando che non sarà la Lega a togliere la fiducia ad Arena. “Se ci sono problemi – avverte Fusco – si va in consiglio comunale e si porta una carta scritta, la sfiducia”.

Lasciando chiaramente intendere che non arriveranno dal suo gruppo le firme mancanti necessarie. Era stato Giacomo Barelli (Forza civica) a lanciare per primo la proposta. Entro il 25 luglio la sfiducia, per andare al voto in autunno. Nel dibattito si è poi inserita Tusciaweb con la petizione che ha superato le cinquemila firme.

Poco prima era stato Arena a ringraziare il gruppo leghista in comune: “La Lega a Viterbo svolge un ruolo importante, mi sento sostenuto tutti i giorni”. Sostegno sì, ma Fusco richiama alla concretezza.

“Non tante parole – osserva il senatore Lega – ma tanti fatti, per far decollare definitivamente questo territorio. Basta chiacchiere, pensiamo al futuro, per portare Viterbo in alto”.

E se non dovesse riuscirci l’amministrazione Arena, ci penserà la legge a firma leghista sul volo da diporto, presentata ieri. In un modo o nell’altro in qualche modo si volerà.

Giuseppe Ferlicca

– Aviosuperfici, ma anche porto a Tarquinia e trasversale

Condividi la notizia:











28 giugno, 2021