Montalto di Castro ha ospitato il convegno “Per un progetto educativo globale”

Montalto di Castro - Venerdì 18 giugno, sotto l'organizzazione dell'Aps Montalto e Pescia legate insieme

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Ringrazio tutti i relatori, le forze dell’ordine, i volontari dell’Ordine di Malta e della Confraternita di Misericordia di Montalto di Castro ed i cittadini che sono intervenuti e che con la loro partecipazione hanno reso possibile l’ottima riuscita del convegno “Per un progetto educativo globale”, organizzato venerdì 18 giugno dall’Aps Montalto e Pescia legate insieme, con il patrocinio gratuito del comune di Montalto di Castro, nel complesso monumentale San Sisto.

L’incontro ha preso spunto dal “Patto globale per l’educazione” lanciato il 15 ottobre 2020 da Papa Francesco che aveva parlato di “catastrofe educativa” di fronte ai milioni di bambini che potrebbero essere costretti a lasciare la scuola a causa della crisi economica generata dal coronavirus, aumentando un divario educativo già allarmante.

E’ tempo, dunque, sottolinea Papa Francesco, di costruire un “Villaggio dell’educazione” per facilitare una convergenza globale tra le generazioni e soprattutto per e con le giovani generazioni, che impegni le famiglie, le comunità, le scuole e le università, le istituzioni, le religioni, i governanti, l’umanità intera, nel formare persone mature.

A Montalto, per discutere del tema, sono intervenute personalità di caratura nazionale sia del mondo cattolico che di quello politico, dell’imprenditoria privata e del mondo pubblico, della scuola e dell’Università, oltre a medici, psicologi e psicoterapeuti della Asl di Viterbo.

Molteplici le tematiche che sono state affrontate nel corso del convegno, moderato egregiamente da Enrico Dal Covolo, che hanno ripreso i punti cardine del patto promosso da Papa Francesco; il ruolo educativo dell’università oggi, la situazione della scuola al tempo del Covid, la crisi della famiglia, le Parrocchie ed i centri di associazione, fino alla Cura dell’Ambiente ed al degrado ambientale con particolare riferimento al pericolo che Montalto di Castro possa essere individuato come sito nazionale per lo stoccaggio di scorie radioattive.

Apprezzatissimi i contributi di S.Em. Cardinale Giuseppe Versaldi, Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica che ha approfondito proprio il focus sul Progetto Educativo Globale, del Rev. Prof. Mauro Mantovani, Magnifico Rettore dell’Università Pontificia Salesiana, che ha affrontato le tematiche inerenti il ruolo educativo dell’Università, del Sen. Pierferdinando Casini già Presidente della Camera dei Deputati, che ha affrontato l’attuale tematica della crisi della famiglia, del Dott. Nicolò Pisanu Direttore dell’Istituto Superiore Universitario di Scienze Psicopedagogiche e Sociali “Progetto Uomo” di Montefiascone che ha portato la sua esperienza di educatore e quella del suo Istituto nella formazione universitaria, del Consigliere Delegato di Enel Cuore Onlus Ing. Filippo Nicolò Rodriguez che ha illustrato i progetti dell’azienda nel campo del sociale e della Prof.ssa Marzia Viola Vice Preside dell’Istituto scolastico comprensivo di Montalto di Castro che ha parlato della scuola al tempo del Covid.

Graditissimi gli interventi istituzionali del Presidente della ADSP Mar Tirreno Settentrionale Dott. Pino Musolino, del Direttore Generale della Asl di Viterbo Dott.ssa Daniela Donetti, del Segretario Generale della Cisl di Viterbo Fortunato Mannino, di Sergio Caci Sindaco di Montalto di Castro, ed i saluti degli assenti giustificati, il Sottosegretario di Stato Sen. Francesco Battistoni, il Sen. Umberto Fusco, il Vescovo Emerito di Civitavecchia Mons. Luigi Marrucci, l’AD di Enel Ing. Francesco Starace ed il Dott. Gianni Letta che ha inviato un suo lungo ed appassionato intervento, letto nel corso del convegno.

L’educazione ha un naturale potere di trasformazione e, come afferma Papa Francesco, si propone come il naturale antidoto ad una cultura individualistica, che a volte degenera in vero e proprio culto dell’io e nel primato dell’indifferenza. Solitudine e sfiducia verso il futuro generano tra i giovani depressione, dipendenze, aggressività, odio verbale, fenomeni di bullismo, senza dimenticare la piaga delle violenze e degli abusi sui minori. Bisogna avere la forza ed il coraggio di mettersi al servizio della comunità e lavorare per creare un mondo migliore.

Il convegno di oggi è certamente un modo concreto per aderire all’invito di Papa Francesco in quanto, attraverso l’intervento delle istituzioni e di esperti nei vari campi dell’educazione, sarà possibile un approfondimento delle relative tematiche, confrontandosi con le nuove sfide della nostra epoca, così complessa e travagliata.

Marco Lenci

Presidente Montalto e Pescia Legate Insieme Aps

20 giugno, 2021