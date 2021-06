“Necessario dotare le forze di polizia del taser”

Cronaca - Il Nuovo sindacato carabinieri di Viterbo dopo quanto avvenuto a Roma

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo una nota del Nuovo sindacato carabinieri di Viterbo in merito all'episodio avvenuto sabato a Roma: Gira armato di coltello, poliziotto spara e lo ferisce

La segreteria provinciale di Viterbo del Nuovo sindacato carabinieri intende congratularsi con il personale della polizia di stato intervenuto e ringraziarlo per aver evitato che la ferocia dell’uomo potesse coinvolgere passanti e turisti nella vicenda.

Alla luce dei fatti, e considerando gli ultimi eventi di Milano dove un rapinatore non ha esitato ad aggredire i carabinieri aizzando il suo pit bull contro di loro e di Vitinia (Roma) dove un uomo in strada armato di coltello si è scagliato contro un carabiniere, intervenuto per bloccarlo, cercando di accoltellarlo.

Appare ancora più evidente e in maniera chiara come sia necessario dotare le forze di polizia di strumenti di difesa alternativi, come il taser che nella stragrande maggioranza dei casi permetterebbe all’operatore di disarmare gli aggressori, evitando di esporre a rischi inutili i cittadini e gli stessi operatori.

Nuovo sindacato carabinieri

Segreteria provinciale di Viterbo

20 giugno, 2021