“Nicola forse non ha passato la notte nel burrone dov’è stato trovato”

Mugello - Il carabiniere che si è calato nel dirupo per recuperare il piccolo: “Lì l’erba non era schiacciata"

Mugello – La storia è una di quelle a lieto fine. Di Nicola Tanturli, 21 mesi appena, si erano perse le tracce nella notte tra lunedì e martedì. Questa mattina, a distanza di oltre trenta ore, è stato ritrovato sano e salvo a circa tre chilometri di distanza dal casolare nella valle del Mugello in cui vive con il papà, la mamma e il fratellino di 4 anni.

Mugello – Il ritrovamento di Nicola Tanturli

Adesso che il piccolo è sano e salvo, restano da chiarire alcuni dubbi.

Il bambino, al momento del ritrovamento, indossava le scarpine. I sandali, di colore scuro, si vedono sia nelle immagini che lo ritraggono in braccio al luogotenente dei carabinieri Danilo Ciccarelli, subito dopo essere stato recuperato dal burrone, sia quando viene affidato alle cure della mamma. La persona di cui il piccolo ha immediatamente chiesto quando è stato ritrovato. Che sia stato messo a letto con le scarpe o che sia riuscito a mettersele prima di uscire, è un aspetto da chiarire, come fanno notare dal Corriere della Sera.

Sempre secondo il quotidiano milanese, altri passaggi sono da chiarire. Nel punto in cui Nicola è stato ritrovato, “l’erba non era schiacciata, la mia impressione è che nel burrone dove è stato trovato non avesse passato la notte” ha spiegato il luogotenente Ciccarelli.

Mentre resta da capire come mai i genitori hanno riferito d’avere perso le tracce del piccolo alle 24 di lunedì, hanno subito iniziato a cercarlo, ma l’allarme è partito solo alle 9 del giorno dopo.

23 giugno, 2021