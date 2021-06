Omicidio stradale e ripristino post incidente, la polizia locale a lezione

Viterbo - Il corso di formazione è stato organizzato dall'azienda Flora Multiservice e si è svolto sabato nella sala congressi del centro vaccinale della Mazzetta

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Lo scorso sabato 26 giugno nel centro vaccinale la Mazzetta a Viterbo, nella sala congressi gestita da don Pino Curré, si è tenuto un evento formativo incentrato principalmente sul tema dell’omicidio stradale e del ripristino post incidente.

L’incontro fortemente voluto da Mauro Vinciotti, comandante della polizia locale del comune di Viterbo, aveva come scopo quello di portare sul territorio un corso formativo di alto livello, su una tematica di grande attualità, molto discussa a livello giurisprudenziale e dottrinale, ma che spesso non riesce a trovare una facile attuazione dagli operatori delle forze dell’ordine.

Tale evento ha coinvolto tutti i comandi di polizia della provincia di Viterbo, Roma e Terni.

“Considero importantissimo – ha detto il comandante – assicurare un costante aggiornamento per le donne e gli uomini della polizia locale che è chiamata ad intervenire sulla maggior parte degli incidenti stradali che si verificano sul territorio. Ringrazio il vice sindaco Claudio Ubertini che detiene le nostre deleghe ed ha appoggiato la realizzazione di questo corso”.

L’organizzazione dell’evento è stato svolto dalla Flora Multiservice tramite Fabio Giallonardo che detiene l’appalto di ripristino post incidente stradale su Roma Capitale. Tale iniziativa ha coinvolto la consigliera Elisa Cepparotti sempre attenta alle iniziative di sicurezza pubblica.

A condurre da un punto di vista tecnico-giuridico la giornata è stato Nicola Salvato, comandante della polizia locale del comune di Cormons, consigliere nazionale del U.P.L.I.. Nicola Salvato proviene dal reparto formazione della polizia locale di Venezia.

Nicola Salvato ha ricordato l’importanza della formazione e dell’aggiornamento normativo per le polizie locali, soprattutto su temi delicati come il reato di omicidio.

Non è solo un formatore ma anche un operatore. Attraverso le sue prove pratiche sul campo come comandante, trasmette le sue esperienze in tutta Italia. Anche formatore per la Fiap nel settore dei trasporti.

A coadiuvare l’esposizione di Salvato vi era Fabio Giallonardo, esperto sulla conduzione pratica operativa delle operazioni di ripristino post incidente stradale gestendo anche una centrale operativa h24 e specialista nell’ambito dell’infortunistica stradale descrivendo la delicatezza della fase di rilevamento dell’evento dannoso, i rapporti delle forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’incidente tramite una prova pratica.

L’esposizione dei casi da parte di Nicola Salvato con video esplicativi di casi reali di omicidi stradali tratti da telecamere di video sorveglianza, hanno dato vita nella fase finale della mattinata ad una tavola rotonda volta ad evidenziare le buone pratiche da applicare in caso di incidente stradale, che comporti tra le conseguenze anche il decesso di un passeggero o di un pedone.

Parte della giornata è stata incentrata sul tema della sicurezza nei rilevamenti stradali e l’utilizzo dei servizi di ripristino post-incidente e ausiliari del traffico.

Salvato ha affrontato una serie di casi reali attraverso prove pratiche, svolte grazie anche all’ausilio dei mezzi e degli operatori di Flora Multiservice, società specializzata negli interventi di ripristino post incidente stradale in Italia replicando uno scenario d’incidente reale.

“Siamo molto orgogliosi di aver fatto parte attiva di questo momento formativo – ha commentato Fabio Giallonardo – realizzato grazie alla competenza e alle professionalità della polizia locale del comune di Viterbo. Flora Multiservice, nei suoi 12 anni di attività, ha evoluto ed ampliato i suoi servizi offrendo molto di più rispetto agli interventi di ripristino post incidente. Grazie all’esperienza maturata con i molti comuni che hanno scelto negli anni la professionalità di Flora, siamo riusciti a diventare qualcosa di più rispetto ad un soggetto che offre il servizio di pulizia e ripristino delle sedi stradali dopo un incidente. Infatti la Flora svolge anche superbonus110 ed ecobonus, vendita di dpi su tutto il territorio nazionale e servizio di sanificazione e pulizia. I nostri operatori sostengono una specifica formazione per poter coadiuvare la Polizia Locale nelle fasi di segnalazione dell’incidente e di gestione della viabilità durante le fasi di rilevamento. Il tutto senza alcun costo aggiuntivo per le casse pubbliche o per la collettività”.

Salvato, raggiunto a margine dell’evento, ha esternato la sua soddisfazione per la notevole affluenza di pubblico e della riuscita della giornata formativa e ha tenuto a sottolineare: “La formazione su questo tema è di particolare e fondamentale importanza, per far confluire e meglio identificare le esigenze delle parti coinvolte in alcuni sinistri mortali. Il soggetto infortunato/danneggiato, la polizia giudiziaria e la giustizia devono poter avere in tempi celeri il rapporto di incidente, completo delle risultanze di rilievi effettuati in maniera accurata. Solo così è possibile effettuare una fedele ricostruzione del fatto storico e attribuire le giuste responsabilità in ambito amministrativo, civile e penale. Oggi la tradizionale attività info investigativa deve prestare maggiore attenzione ai dettagli della scena dell’incidente, saper utilizzare al meglio le nuove tecnologie, acquisire correttamente le informazioni da tutti i soggetti coinvolti e, parte più delicata, dalle persone informate sui fatti. Solamente così la tradizione secolare della polizia locale, da sempre primo interlocutore con il cittadino, potrà vedere consolidarsi quei sentimenti di stima e fiducia che oggi merita”.

29 giugno, 2021