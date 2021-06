Parte la Mille miglia, per la prima volta il passaggio nella Tuscia è serale

Motori - Oggi la partenza da Brescia - Domani l'attraversamento dei centri storici di Marta (dalle 17,45), Viterbo (19,10) e Ronciglione (19,55) - Venerdì mattina la terza tappa fa visita a Civita Castellana (7,55)

di Samuele Sansonetti

Viterbo – La Mille miglia attraversa la città dei Papi

Brescia – Appuntamento, come da tradizione, sulla rampa di viale Venezia.

La Mille miglia è ai blocchi di partenza. Lo start ufficiale, a Brescia, è in programma per le 13,30 di oggi con le auto storiche in gara pronte a percorrere i quasi 1800 chilometri del percorso.

Tante le città italiane attraversate, prima di tornare in Lombardia sabato 19 giugno: da Bologna a Parma, passando per Arezzo, Orvieto, Roma, Viterbo, Grosseto e Viareggio.

Motori – La roadmap Mille miglia

Nella Tuscia è previsto l’ormai consueto doppio attraversamento ma con un’importante novità: visto il percorso di marcia antiorario la seconda tappa viterbese andrà in scena in fascia tardo-pomeridiana e serale.

L’appuntamento è per giovedì 17 giugno quando la carovana, proveniente da Viareggio, farà visita ai centri storici di Marta (a partire dalle 17,45 circa), Viterbo (19,10) e Ronciglione (19,55), con le prime vetture che arriveranno a Roma attorno alle 21,15. Il classico timbro in piazza, che nella città dei Papi avverrà ai piedi del palazzo Comunale, è previsto anche per la giornata di venerdì 18 giugno a Civita Castellana, attorno alle 7,55 e nel corso della terza tappa che dalla Capitale salirà fino a Bologna.

Tanti i vip in gara: Patrizio Bertelli, team principal di Prada Luna Rossa, gli ex piloti di Formula 1 Jacky Ickx, Arturo Merzario e Joken Mass, l’imprenditore John Elkann accompagnato dalla moglie Lavinia Borromeo, Melissa Satta, Camila Raznovic, Caterina Balivo, Alessandra Mastronardi, Cristina Parodi e Francesca Piccinini.

Oltre alla competizione classica, in gara le vetture della Mille miglia green, che ricalca il tracciato ufficiale della gara ma dedicata a una selezione di auto elettriche, e il Ferrari tribute Mille miglia con cento Ferrari costruite dopo il 1957 che anticiperanno le auto storiche.

“Per molti aspetti quella del 2021 è una nuova edizione speciale, dopo la grande avventura autunnale dello scorso anno – racconta Franco Gussalli Beretta, presidente di Mille miglia srl -. In primis penso al ruolo della manifestazione come finestra sul futuro dell’automobile e della mobilità, esattamente come ai tempi in cui, per le strade d’Italia, il mondo intero poteva ammirare il risultato della tecnologia motoristica più avanzata.

Quest’anno, oltre alle auto che hanno fatto la storia della Freccia rossa, ci saranno auto ad alimentazione elettrica, Ferrari moderne iscritte al Ferrari tribute Mille miglia e spettacolari Supercar e hypercar del format Mille miglia experience, il nuovo format di grande fascino che vedrà il primo appuntamento internazionale negli Emirati Arabi il prossimo dicembre.

Abbiamo voluto celebrare questo connubio tra tradizione e proiezione nel futuro mantenendo il motto ‘Crossing the future’, un’espressione che noi di Mille miglia abbiamo fatto nostra rendendola parte integrante del logo di questa edizione della manifestazione”.

16 giugno, 2021