“Poche duemila firme? Il sindaco dica quante servono e se si raggiungono se ne va…”

Viterbo - Comune - Barelli (Forza civica) incalza Arena sulla petizione lanciata da Tusciaweb per tornare al voto

Viterbo – “Duemila firme non bastano? Dica quante, qual’è il numero giusto. Poi si raggiunge se ne va”. Petizione popolare di Tusciaweb per tornare subito alle urne, in consiglio comunale ieri Giacomo Barelli (Forza civica) ha incalzato Giovanni Arena.

– Clicca per votare la petizione: La città allo sbando – Subito alle urne per eleggere una nuova amministrazione a Viterbo

Quando il totale di chi aveva aderito si attestava a quota duemila, il sindaco ha dichiarato che quella somma era un po’ bassa perché potesse prendere in considerazione l’ipotesi di dimettersi.

Dando a Barelli la possibilità di incalzarlo: “La raccolta firme è nata spontanea su Tusciaweb, sta andando al ritmo di quasi due firme al minuto. Se duemila firme per andare via non bastano, ci dica quante. Una volta raggiunte, però poi se ne va”. Certo che le adesioni sarebbero continuate.

Intanto, nel primo giorno la soglia dei tremila è stata superata.

Una delle ragioni del malcontento è l’abbandono in cui versa Viterbo. Infestanti, erba alta e caos ovunque.

“La situazione è sotto gli occhi di tutti – spiega Arena – pure del sindaco, anche se fa finta di niente”. Giacomo Barelli poi ha spiegato d’avere firmato la petizione, mentre poco prima era stata Chiara Frontini (Viterbo 2020) a ricordare l’iniziativa in consiglio comunale.

4 giugno, 2021