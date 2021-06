“Ha ragione De Carolis: Viterbo è sporca, ma allora dimettetevi subito…”

Politica - Comune - Il Pd attacca l'amministrazione Arena dopo le esternazioni strabilianti dell'assessore

Condividi la notizia:











Marco De Carolis

Viterbo – Riceviamo e. pubblichiamo – Per una volta ci troviamo d’accordo con l’assessore al Turismo, anzi forse è De Carolis che per una volta è d’accordo con i viterbesi, peccato che si tratti di un assessore, pienamente partecipe al governo della città.

Viterbo è sporca, e chiunque passeggi per le sue vie deve continuamente assistere, per usare le sue stesse parole, a uno spettacolo indegno per la storia di Viterbo.

Ma a questo punto caro assessore la domanda nasce spontanea, ma le responsabilità per questo scempio di chi sono?

Il sindaco ci deve mettere la faccia perché è nel suo ruolo, ma dove sono i partiti di maggioranza che governano questa città da tre anni? Ma che gioco state giocando?

Non è possibile che un giorno sì e l’altro pure chi ci governa ovvero Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Fondazione, continua a defilarsi e a lanciare critiche, come se non ci fossero loro stessi dietro all’erba non tagliata, ai rifiuti non raccolti, ai lavori non fatti.

Questo modo di fare ricorda molto la tecnica del poliziotto buono e di quello cattivo.

Cari partiti di maggioranza i viterbesi non sono fessi da continuare a farsi prender in giro in questo modo. Torniamo a chiedervi un atto di responsabilità visto che non riuscite a uscire dal tunnel: le vostre dimissioni.

Circolo Pd Viterbo

Condividi la notizia:











21 giugno, 2021