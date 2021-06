“Rifiuti a Roma, il comune ringrazi la regione per aver messo in sicurezza la città”

Ambiente - L'assessore Valeriani: "Ci sono interi quartieri invasi dall'immondizia"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “Sorprendono le dichiarazioni dell’assessora Ziantoni, che prova a prendersi meriti postumi sul fronte dei rifiuti. Dovrebbe ringraziare la regione per aver messo in sicurezza Roma per i prossimi sei mesi, ma dovrebbe soprattutto utilizzare questo tempo prezioso per dotare la città di tutti gli impianti necessari a garantire l’autosufficienza nella gestione dell’intero ciclo dei rifiuti.

Le soluzioni individuate ieri avranno enormi costi aggiuntivi per il conferimento e lo smaltimento degli scarti in altre regioni italiane, che saranno a carico di Ama, vale a dire che saranno pagati dai cittadini romani attraverso la Tari.

La giunta comunale dovrebbe impegnarsi a raccogliere i rifiuti e ripulire la città: ci sono interi quartieri invasi da immondizia con cittadini e commercianti che denunciano situazioni indecorose per una grande capitale europea”.

Lo dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale al Ciclo dei rifiuti.

15 giugno, 2021