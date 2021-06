“Rifiuti, Zingaretti che parla di schifo forse è un sosia…”

Viterbo - Nuovi conferimenti nella Tuscia, Giulio Marini (FI) attacca: "La colpa è della regione come di Roma capitale"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Leggiamo, basiti, che Nicola Zingaretti dice basta allo schifo dei rifiuti che invadono le strade di Roma capitale. E aggiunge che, se il comune non si attiverà subito, ci penserà la regione.

Allora, viene il dubbio che a parlare non sia stato il presidente della regione, ma un sosia, un marziano capitato a Roma per caso, dopo tanti anni.

Perché il vero Nicola Zingaretti dovrebbe sapere che la vergogna dell’immondizia romana è colpa della Regione, quindi sua, esattamente come dell’inutile sindaca della capitale, Virginia Raggi. Zingaretti e i suoi assessori ai rifiuti (prima uno, poi l’altro) governano da otto lunghi anni e non hanno fatto altro che procedere per ordinanze a tempo, rinnovate di volta in volta, che impongono alle altre province del Lazio di accogliere i rifiuti di Roma.

Adesso, però, siamo arrivati al capolinea, perché nessuno accetterà più l’immondizia della capitale e bene ha fatto il sindaco di Viterbo, Arena, a dirsi indisponibile ad ulteriori proroghe. Ancora una volta, Zingaretti parla, ma non agisce: sono otto anni che la regione non decide e la situazione della raccolta rifiuti a Roma è diventata tragica. Raggi e Zingaretti facciano ciò che vogliono, ma non contino più sulla disponibilità del resto della regione: Roma è una metropoli e chi la governa (a livello cittadino e regionale) ha il dovere di dare risposte concrete ai suoi abitanti. Esattamente ciò che gli incapaci Zingaretti e Raggi non riescono a fare”.

Giulio Marini, delegato all’Ambiente della provincia di Viterbo

16 giugno, 2021