Rissa a piazza del Comune, individuati e denunciati in tre

Viterbo - Carabinieri - Hanno 27, 33 e 38 anni e sono tutti residenti nel capoluogo

Viterbo – Carabinieri – Le immagini della rissa a piazza del Comune

Sono stati identificati alcuni degli autori della rissa verificatasi il 22 maggio scorso a Viterbo in pieno centro storico.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile dopo aver analizzato le immagini di un video condiviso in rete e ascoltato diversi testimoni hanno denunciato in stato di libertà tre uomini già conosciuti alle forze dell’ordine: uno di 38 anni, uno di 27 anni, e uno di anni 33, tutti residenti a Viterbo.

“Erano circa le 18,30 di un sabato pomeriggio – si legge nella ricostruzione dei carabinieri – quando alcuni ragazzi, alcuni di essi in stato di alterazione, ritrovatisi fuori a un bar in piazza del Plebiscito, hanno iniziato a discutere animatamente. A nulla è valso l’intervento dei cittadini e del gestore del bar che cercavano di dissuadere i giovani, tanto che il gruppo è ricorso alle mani dando corso a una rissa in cui sono coinvolte più persone, pure soggetti che nulla avevano a che fare in quel momento e che erano semplicemente seduti a un tavolo”.

Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare le altre persone.

23 giugno, 2021