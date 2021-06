Cronaca - E' il 63enne Salvatore Infantino, siciliano d'origine, ma da anni residente nella Tuscia

Acquapendente – San Lorenzo piange l’uomo trovato impiccato in una rimessa.

E’ Salvatore Infantino il 63enne scoperto senza vita dai suoi colleghi di uno stabilimento di materiali edili di Acquapendente ieri mattina.

L’uomo, originario della Sicilia, ma da anni residente nella Tuscia, lascia la moglie. La coppia aveva anche un figlio disabile che però era venuto a mancare già alcuni anni fa.

Infantino è stato trovato impiccato in una piccola rimessa dello stabilimento dove lavorava. All’arrivo dei soccorsi, per lui non c’è stato più niente da fare.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Acquapendente per far luce sull’accaduto.

