Montefiascone - La nuova regolamentazione del traffico nella strada dovrebbe iniziare il 1 luglio – In questi giorni verrà rifatta la segnaletica orizzontale e verticale nel centro del paese

di Michele Mari

Montefiascone – Senso unico in via Dante Alighieri, ci saranno 35 parcheggi gratuiti e un passaggio pedonale.

È il progetto del comune per cercare di risolvere il problema della sosta selvaggia e di rivalutare l’intera strada del centro di Montefiascone.

Il senso unico di via Dante Alighieri, approvato dalla delibera di giunta numero 75 del 9 giugno a firma del sub commissario Giuseppe Antonio De Cesare, dovrebbe iniziare il 1 luglio per la durata di novanta giorni prorogabili con direzione Montefiascone-Bolsena, nel tratto dall’incrocio con via Del Lago fino all’intersezione con via Aldo Moro (che a sua volta diventerà a senso unico).

Montefiascone – Il traffico in via Dante Alighieri

Tra le novità, che il senso unico porterà in via Dante Alighieri, ci saranno trentacinque parcheggi gratuiti e un passaggio pedonale nella strada. Ma non solo; infatti i parcheggi tra piazzale Roma e via Oreste Borghesi diventeranno a disco orario, inoltre via Aldo Moro diventerà anch’essa a senso unico in modo sperimentale per tre mesi prorogabili con direzione via Cardinal Salotti.

Anche qui verranno realizzati i posteggi, anche per risolvere il problema parcheggi durante l’apertura delle scuole per l’istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Quindi fine della sosta selvaggia in via Dante Alighieri, in doppia fila e persino contromano, che hanno caratterizzato la strada nell’ultimo decennio.

Un po’ quanto già realizzato nell’amministrazione Cimarello nel 2015, quando venne istituito il senso unico in via sperimentale; poi naufragato a causa delle molte polemiche dovute principalmente alla sperimentazione prima in un senso di marcia e poi in un altro.

Ora il progetto è stato rispolverato e approvato dalla delibera di giunta numero 75 del 9 giugno “direttive per regolamentazione traffico” a firma del sub commissario De Cesare. Si attendono per l’ufficialità l’ordinanza con la quale verrà recepito questo atto e l’installazione della dovuta segnaletica verticale e orizzontale che dovrebbe essere realizzata in questa settimana.

Montefiascone – Via Dante Alighieri

Proprio per la realizzazione della segnaletica verranno spesi circa 8mila euro, che serviranno per rifare le strisce in via Dante Alighieri (per il passaggio pedonale e i nuovi posteggi gratuiti), via Aldo Moro (strisce, attraversamenti e parcheggi), negli incroci di via Verentana, Oreste Borghesi, Cassia Vecchia, gli attraversamenti pedonali di fronte alla Asl, alle scuole Alessandro Manzoni e Odoardo Golfarelli e i posteggi tra piazzale Roma e via Oreste Borghesi che saranno gratuiti con disco orario.

In questa nuova progettualità il doppio senso in via Dante Alighieri rimarrà fino all’incrocio con la strada Del Lago, e proprio gli automobilisti che risalgono dal lungolago potranno svoltare sia a destra che a sinistra. Stessa situazione per l’incrocio con via Oreste Borghesi.

Ma oltre ai due sensi unici la delibera del sub commissario del 9 giugno impartisce ulteriori cambiamenti: “la regolamentazione della sosta a disco orario in piazza Santa Margherita dalle 9 alle 17; l’istituzione, in via sperimentale per novanta giorni prorogabili, del doppio senso di circolazione nel tratto di strada che, a sud dell’impianto di distribuzione del carburante, collega via Cannelle con via Orvietana”.

Inoltre la delibera stabilisce una “deviazione sulla strada provinciale Commenda, dei veicoli, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in transito sulla strada provinciale Verentana, direzione Marta-Montefiascone; una regolamentazione con adeguata segnaletica orizzontale dell’area di intersezione tra via Oreste Borghesi e via della Croce e l’area di pertinenza della media struttura di vendita ivi presente; il ripristino del doppio senso di circolazione nel tratto di via Indipendenza compreso tra l’inizio della via e l’intersezione con piazzale Mauri e l’istituzione di stalli per la sosta regolamentati da disco orario nel tratto di via Dante Alighieri, ambo i lati, compreso tra l’inizio della via e l’intersezione con via Oreste Borghesi”.

Ora si attende soltanto il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, l’ordinanza con la quale si recepisce la delibera di giunta, e poi il senso unico di via Dante Alighieri, e quello in via Aldo Moro, diventerà realtà.

22 giugno, 2021