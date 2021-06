Si dimette il cardinale Marx: “La chiesa è arrivata a un punto morto”

Cronaca - Sulla questione degli abusi sessuali, l'arcivescovo di Monaco e Frisinga: “Crisi causata anche dal nostro personale fallimento"

Monaco – Questione abusi sessuali, il cardinale Reinhard Marx si dimette. L’arcivescovo di Monaco e Frisinga, ha chiesto a papa Francesco di essere sollevato dall’incarico, mettendosi a disposizione del pontefice. In una lettera datata al 21 maggio scorso, come riferisce oggi il quotidiano Sueddeutsche Zeitung, Marx ha affermato: “In sostanza, per me si tratta di condividere la responsabilità per la catastrofe degli abusi sessuali da parte dei membri della chiesa negli ultimi decenni”.

“Indubbiamente la chiesa in Germania sta attraversando dei momenti di crisi” esordisce Marx nella lettera al Papa. “La crisi viene causata anche dal nostro personale fallimento, per colpa nostra. Questo mi appare sempre più nitidamente rivolgendo lo sguardo sulla Chiesa cattolica in generale e ciò non soltanto oggi, ma anche in riferimento ai decenni passati. Mi pare – e questa è la mia impressione – di essere giunti ad un ‘punto morto’ che, però, potrebbe diventare anche un punto di svolta secondo la mia speranza pasquale”.

“Sostanzialmente per me si tratta di assumersi la corresponsabilità relativa alla catastrofe dell’abuso sessuale perpetrato dai rappresentanti della Chiesa negli ultimi decenni”, scrive Marx al papa. Le indagini e le perizie degli ultimi dieci anni “mi dimostrano costantemente che ci sono stati sia dei fallimenti a livello personale che errori amministrativi, ma anche un fallimento istituzionale e ‘sistematico’”. Le polemiche e discussioni più recenti “hanno dimostrato che alcuni rappresentanti della chiesa non vogliono accettare questa corresponsabilità e pertanto anche la co-colpa dell’istituzione. Di conseguenza rifiutano qualsiasi tipo di riforma e innovazione per quanto riguarda la crisi legata all’abuso sessuale”.

Per Marx, la chiesa cattolica ha raggiunto “un punto morto”. Il cardinale ha quindi auspicato che la sua rinuncia alla guida dell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga possa essere “un segno per nuovi inizi, per un nuovo risveglio della chiesa”.

4 giugno, 2021