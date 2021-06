“Prima si porrà fine alla disastrosa esperienza politica Arena e meglio sarà per tutti”

Viterbo - Comune - Petizione di Tusciaweb per tornare subito alle urne - Interviene il gruppo consigliare del Partito democratico che invita a firmare: "La città versa in una situazione drammatica" - Superate le 3600 adesioni

Condividi la notizia:











Viterbo – Petizione lanciata da Tusciaweb: La città allo sbando – Subito alle urne per eleggere una nuova amministrazione a Viterbo, intervento dei consiglieri comunali Pd Alvaro Ricci, Francesco Serra, Lina delle Monache e Mario Quintarelli.

L’intervento del gruppo Pd in consiglio comunale

Viterbo versa in una situazione veramente drammatica. Priva di guida autorevole e con una maggioranza litigiosa e inconcludente rischia di non risollevarsi più e non cogliere e vanificare le opportunità che si stanno aprendo in termini di investimenti e sviluppo dopo il periodo post pandemico, non ultimo il progetto presentato qualche giorno fa dal presidente Zingaretti e dal ministro Franceschini e dalla direttrice della Asl Daniela Donetti sul recupero del borgo del vecchio ospedale.

– Clicca per votare la petizione: La città allo sbando – Subito alle urne per eleggere una nuova amministrazione a Viterbo

Tutti i grandi temi sul tavolo sono stati accantonati, dal rilancio delle ex terme Inps al termalismo libero, alla rigenerazione urbana, si è persa traccia dei 17 milioni di euro del bando delle periferie, è stato affondato il consorzio Apea degli imprenditori del poggino perdendo l’opportunità di ottenere risorse pubbliche, zero investimenti sulla sicurezza delle scuole, sugli impianti sportivi per non parlare della totale assenza della manutenzione e del decoro della città ridotta ai minimi termini tanto da costringere il prefetto ad intervenire per garantire la pubblica incolumità.

Insomma la “foto” scattata dal direttore di Tusciaweb nel suo editoriale posto, a base della petizione per andare a nuove elezione, è impietosa quanto reale.

Viterbo – Piazza delle erbe – I leoni di Pio Fedi

Come gruppo consigliare del Pd stiamo sostenendo con forza e convinzione questo appello che i cittadini hanno colto appieno, visto il grande numero di sottoscrizioni, con l’unico obiettivo che prima si porrà fine a questa disastrosa esperienza politica e meglio sarà per tutti.

Alvaro Ricci

Serra Francesco

Lina Delle Monache

Mario Quintarelli

Condividi la notizia:











5 giugno, 2021