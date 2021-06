Vignanello - Intervento dei carabinieri

Vignanello – Si ribalta col trattore, muore 56enne.

Tragedia nel pomeriggio a Vignanello. Per cause da accertare, un uomo di 56 anni ha perso la vita dopo essersi ribaltato col trattore in una località ai confini con Soriano nel Cimino.

Carabinieri – Foto di repertorio

Sul posto, sono subito intervenuti i carabinieri della stazione locale.

E’ stato anche allertato il Nil, nucleo ispettorarato del lavoro.

Per l’uomo non c’√® stato nulla da fare, nonostante i soccorsi.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118 sul posto con l’elicottero.

In corso gli accertamenti per fare luce sulla dinamica dell’episodio.

14 giugno, 2021