“Una stagione difficile per la giustizia, la magistratura va valorizzata”

Viterbo - La ministra Marta Cartabia oggi in tribunale per l'inaugurazione del "Giardino della solidarietà"

Viterbo – (sil.co.) – “Una stagione difficile per la giustizia italiana”, ha detto il ministro della giustizia Marta Cartabia, oggi a Viterbo per l’inaugurazione del “Giardino della solidarietà”, l’area verde del tribunale fresca di riqualificazione. “Ma la magistratura va anche valorizzata”, ha poi sottolineato, spiegando perché abbia “arruolato” l’ex presidente del tribunale Maria Rosaria Covelli.

“Desidero che l’ispettorato generale diventi non solo occhio indagatore, ma osservatore attento, capace di valorizzare quanto di positivo c’è nella magistratura italiana”, ha tenuto a dire Cartabia, ricordando di avere personalmente voluto l’ex presidente Covelli a capo degli ispettori di Via Arenula, che hanno per l’appunto il compito di indagare sui magistrati.

Un’occasione per rimarcare la positiva attività svolta dai magistrati del palazzo di giustizia del Riello, coordinati dal procuratore capo Paolo Auriemma e dalla presidente Maria Rosaria Covelli che, con il decisivo contributo dell’università, hanno dato vita al progetto, cui hanno lavorato a titolo volontario e gratuito anche quattro detenuti-giardinieri del carcere di Mammagialla in vista di un futoro resinserimento nel settore dopo l’espiazione della pena.

22 giugno, 2021